Imagini cu îmbulzeala de la deschiderea magazinului lui Călin Donca din București. Au intervenit jandarmii

Zeci de oameni s-au adunat sâmbătă la deschiderea magazinului afaceristului brașovean Călin Donca din zona Piața Victoriei din București. La fața locului au intervent jandarmii și polițiștii, care au montat garduri și au dirijat traficul.

Deschiderea magazinului „dor de gusturi românești” al lui Călin Donca, care se prezintă că vinde produse locale românești, a fost programată la ora 12.00.

Pe o vreme caniculară, zeci de oameni au format cozi încă de la orele dimineții, iar unei femei i s-a făcut rău și a fost preluată de ambulanță, potrivit Antena3.

„Era o coadă foarte mare. Am venit cu un evantai, am văzut deja că e foarte cald şi mă gândeam că, totuşi, n-o să rezist”, a spus o femeie care aştepta la rând pentru Antena3.

În zona Pieței Victoriei, jandarmii, alături de polițiști și pompieri, au intervenit pentru gestionarea numărului ridicat de persoane adunate pentru deschiderea unui nou magazin, au transmis jandarmii din București.

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Călin Donca: „A venit poliția. E record de oameni”

Afaceristul Călin Donca a publicat și el, pe pagina personală de Facebook, imagini cu mulțimile de oameni adunați în fața magazinului, susținând că e „un record”.

„A venit poliția la București la deschidere, pentru că e record de oameni. Sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni și noi trebuie să fim pregătiți pe măsură”, a spus Călin Donca.

Călin Donca, probleme cu justiția

În septembrie 2023, Călin Donca a fost arestat, fiind acuzat de procurori de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. A stat în arest trei luni, iar ulterior, în arest la domiciliu. Și această măsură a fost înlocuită apoi cu cea a controlului judiciar.

Călin Donca este extrem de activ pe rețelele de socializare, având sute de mii de urmăritori pe conturile sale de Instagram, YouTube și TikTok, unde vorbește de viața sa privată, business și dă lecții de viață.