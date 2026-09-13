Imagini cu Nicușor Dan împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, la nunta lui Alexandru Nazare

Președintele Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, au luat parte la petrecerea nunții ministrului Finanțelor Alexandru Nazare cu Maria Mihali, care a avut loc la un restaurant din Pădurea Băneasa.

Liberalul Nazare s-a căsătorit sâmbătă cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. Cununia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din București, iar petrecerea la restaurantul Casa Albă din Pădurea Băneasa.

La petrecere au participat politicieni din toate partidele fostei coaliții, potrivit Antena3.

În jurul orei 21.00, la restaurant a ajuns și președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Cuplul prezidențial a venit cu un buchet de flori.

Prima Doamnă a optat pentru o rochie lungă bej-șampanie din satin, vaporoasă. Președintele a ales un costum de culoare bleumarin închis.

Nicușor Dan a primit o întrebare politică

Numeroși jurnaliști au fost prezenți în momentul când Nicușor Dan a ajuns la petrecere. „Casă de piatră şi familie”, le-a urat Nicuşor Dan mirilor, întrebat ce le transmite mirilor.

Jurnaliștii l-au întrebat pe președinte și dacă vor avea timp să discute despre noul Guvern.

„Cred că nu ne vom putea abţine”, a răspuns șeful statului.