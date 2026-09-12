Ministrul Alexandru Nazare s-a căsătorit. La petrecere a venit și președintele Nicușor Dan

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit, sâmbătă, cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureş, informează News.ro.

Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Caşin din Bucureşti, fiind oficiată, potrivit Digi24, de către opt preoți.

Naşul celor doi este ministrul de Finanţe din Grecia, Kyriakos Pierrakakis, cu care se cunoaște din perioada în care Nazare era ministru în guvernul Cîțu

Petrecerea are loc la un restaurant din pădurea Băneasa.

La eveniment au ajuns, sâmbătă seară, şi preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, şeful statului ducând un buchet de flori. „Casă de piatră şi familie”, le-a urat Nicuşor Dan mirilor.

Întrebat dacă vor găsi timp în cursul serii să discute şi despre Guvern, şeful statului a răspuns: „Cred că nu ne vom putea abţine”.