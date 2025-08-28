Imagini cu premierul Meloni și alte femei cunoscute din Italia, trucate și distribuite pe un site pornografic cu sute de mii de abonați

Un website pornografic a stârnit indignare în Italia, după ce a publicat fotografii trucate cu o serie de femei de pe scena publică, inclusiv cu premierul Giorgia Meloni și Elly Schlein, lider al opoziției, potrivit The Guardian.

Fotografiile, însoțite de legende vulgare și sexiste, au avut la bază imagini preluate fie de pe rețelele sociale, fie din surse publice, care apoi au fost trucate și publicate pe platforma italiană „Phica”. Website-ul are peste 700.000 de abonați.

Au fost trucate inclusiv imagini de la diverse mitinguri, din interviuri TV sau chiar din timpul vacanțelor, când politicienele în cauză erau îmbrăcate în costume de baie. Fotografiile au fost modificate astfel încât anumite părți ale corpului să pară mai mari sau să sugereze ipostaze sexuale.

Scandalul a relansat dezbaterea în Italia despre misoginie și violența bazată pe gen și vine la o săptămână după decizia Meta de a închide pagina de Facebook „Mia Moglie” (Soția Mea), unde bărbații făceau schimb de fotografii intime cu soțiile lor sau cu femei necunoscute.

Website-ul a fost lansat în 2005

Phica, un cuvânt care face aluzie la un termen din argoul italian pentru „vagin”, a fost lansat în 2005 și pare să fi funcționat nestingherit până când mai mulți politicieni din Partidul Democrat (PD), formațiune de centru-stânga, au anunțat că au depus o plângere în justiție. Autoritățile fac acum cercetări.

Giorgia Meloni, a cărei soră, Arianna, a fost vizată și ea de site, nu a comentat subiectul când a fost abordată de reporteri miercuri seară, potrivit Corriere della Sera.

Printre femeile cunoscute ale căror fotografii au fost trucate și publicate pe site se numără și Paola Cortellesi, actriță și regizoare a filmului italian de succes despre violența domestică C’è Ancora Domani (Încă mai e mâine), și influencerul Chiara Ferragni.

Valeria Campagna, o politiciană PD, a fost printre primele care au depus o plângere oficială, determinând și alte persoane să ia atitudine, în ceea ce presa din țară descrie drept „#MeToo-ul Italiei”. O petiție online care solicită închiderea site-ului a adunat peste 150.000 de semnături.

Au fost vizate și Alessandra Mussolini, fiica fostului dictator fascist Benito Mussolini și membră a partidului Liga, și Daniela Santanche, ministrul italian al turismului.

În petiția de pe website-ul Change.org este invocat un studiu efectuat în 2019 de către Universitatea din Milano. Potrivit cercetării, 20% dintre femeile italiene s-au confruntat cu o anumită formă de distribuire neconsensuală de fotografii intime.

În iulie, Senatul Italiei a aprobat un proiect de lege care a introdus în premieră o definiție legală pentru feminicid în dreptul penal, sancționându-l cu închisoarea pe viață și înăsprind pedepsele pentru infracțiuni precum hărțuirea, violența sexuală și „revenge porn” (pornografie ca formă de răzbunare).