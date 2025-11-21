FOTO VIDEO Imagini cu rachetele antitanc din camionul oprit în Vama Albița. Anunțul DIICOT despre armele găsite

DIICOT anunţă, vineri, că un cetățean moldovean de 37 de ani a fost reținut, după ce a fost prins conducând camionul cu arme oprit în Vama Albiţa. Bărbatul avea în camion peste 20 de rachete antitanc portabil, lansatoare de grenade antitanc și piese ale unei drone, spun autoritățile, care publică și imagini cu muniția găsită.

„În urma investigațiilor declanșate ieri, 20 noiembrie, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT Iași, astăzi, 21 noiembrie, o persoană (cetățean moldovean), de 37 de ani, a fost reținută pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală”, anunță DIICOT.

Potrivit DIICOT, bărbatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

Moldoveanul susținea că are fier vechi

Ieri, 20 noiembrie, în urma controlului vamal făcut la Vama Albița, intrarea în România, bărbatul a fost prins conducând un ansamblu, format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone, spune Poliția Română.

„Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-ar fi făcut mențiuni nereale, în sensul că încărcătura ar fi fost constituită din deșeuri metalice. În același scop, elementele de armament ar fi fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn”, precizează DIICOT.

Bărbatul va fi dus la Tribunalul Iași, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.