Imagini cu sistemul de rachete Pantsir ridicat de Rusia pe acoperișul unui zgârie-nori din Moscova

Armata rusă a montat un sistem de rachete de apărare aeriană Pantsir pe acoperișul unui bloc înalt de locuințe din cartierul Sokolniki din Moscova. Operațiunea a fost desfășurată vineri cu ajutorul unui elicopter de transport greu, relatează Kyiv Post.

Sistemul Pantsir combină rachete sol-aer. Atacată tot mai des cu drone din Ucraina, Rusia a început instalarea acestor sisteme inclusiv pe acoperișurile blocurilor înalte din Moscova.

Sistemul este varianta de ultimă generație Pantsir-SMD-E, o versiune modificată, lipsită de tunuri automate și concepută special pentru a intercepta munițiile zburătoare de dimensiuni reduse.

Vineri, 5 iunie, forțele ruse au montat Pantsir pe acoperișul „Casei din Sokolniki”, un complex rezidențial de lux din Sokolniki, în partea de nord-est a capitalei Moscova. Blocul zgârie-nori se află la doar câteva minute de stația de metrou Sokolniki.

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Pantsir-SMD-E diferă substanțial de sistemele standard Pantsir-S1 utilizate anterior în Rusia, potrivit analiștilor.

Noua variantă a renunțat complet la tunurile automate pentru a face loc rachetelor interceptoare cu rază scurtă de acțiune, concepute special pentru a urmări și neutraliza muniții mici care se deplasează la distanțe de până la 7 kilometri.

Sistemul Pantsir-SMD-E este echipat și cu radar de urmărire urbană, capabil să detecteze ținte de joasă altitudine aflate la o distanță de până la 24 de kilometri.

Operațiunea de la Sokolniki reprezintă al cincilea caz cunoscut de amplasare permanentă a unui sistem Pantsir pe acoperișul unui zgârie-nori civil din Moscova.

La sfârșitul lunii mai, armata rusă a folosit un elicopter de transport greu Mi-26T de mari dimensiuni pentru a fixa un Pantsir-SMD-E pe acoperișul centrului de afaceri Nordstar Tower, o clădire de 42 de etaje, strâns legată de gigantul energetic controlat de stat, Rosneft.