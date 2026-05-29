VIDEO Măsura pregătită de Rusia pentru a proteja Moscova de atacurile cu drone

Sistem Pantsir montat cu elicopterul pe un zgârie-nori din Moscova Foto: captură

Imagini publicate pe rețelele de socializare surprind momentul în care un elicopter instalează un sistem de apărare antiaeriană „Pantsir-SMD-E” pe acoperiștul unui bloc de 42 de etaje.

Rusia a început să desfășoare noi sisteme de apărare antiaeriană pe acoperișurile clădirilor din Moscova, scrie publicația The Kyiv Independent, care citează publicații ucrainene de specialitate. Este o altă măsură luată de Rusia, după ce dronele ucrainene au ajuns în capitala rusă. Un atac de amploare a avut loc pe 17 mai asupra capitalei ruse.

De atunci, Rusia și-a continuat, la rândul ei, atacurile cu drone asupra Ucrainei, inclusiv asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În noaptea de joi spre vineri, în urma unui astfel de atac, o dronă „de proveniență rusească”, după cum a spus MApN, a lovit un bloc din Galați. Drona a explodat în urma impactului. Două persoane au fost rănite.

Sistemul instalat pe acoperișurile din Moscova

În Moscova, sistemul instalat este un Pantsir-SMD-E, o versiune mai nouă a sistemului rusesc de apărare antiaeriană cu rază scurtă Pantsir, concepută special pentru a contracara dronele şi alte ţinte aeriene de mici dimensiuni, scrie sursa citată.

Sistemul este echipat cu două tipuri de rachete: rachetele standard 95Ya6, cu o rază de interceptare raportată de până la 20 de kilometri, şi rachetele mai mici TKB-1055, destinate interceptării dronelor de mici dimensiuni la distanţe de până la 7 kilometri.

Kyiv Independent amintește că Rusia a început pentru prima dată să desfăşoare sisteme Pantsir pe acoperişurile din Moscova în 2023, inclusiv deasupra sediului Ministerului rus al Apărării, după ce dronele ucrainene au reuşit să ajungă în capitală.

În 2025, Rusia a desfăşurat peste 40 de sisteme suplimentare Pantsir-S1 în jurul Moscovei. Asta înseamnă, potrivit estimărilor făcute de publicația ucraineană Militarnyi, că numărul total de astfel de sisteme instalate depășește 100.