Imagini cu un avion rămas blocat sub pod pe DN1, lângă București

Un avion de pasageri dezafectat a rămas blocat sub un pod de pe DN1, în zona localității Balotești, în noaptea de joi spre vineri, în timp ce era transportat pe o platformă, potrivit Buletin de București.

Aeronava imobilizată sub structura de beton a fost suprinsă de martori în imagini care au devenit virale pe rețelele de socializare.

Avionul a fost mutat de la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni către orașul Voluntari de către o firmă privată. La Voluntari, avionul urma să fie integrat într-un loc de joacă.

Transportul agabaritic fusese anunțat din 8 octombrie de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„În perioada 09.10.2026 – 11.10.2026 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Otopeni (Aeroport Internațional Henri Coanda) – DN1 – A0 – DN2 – Voluntari. Vehiculul transportă o componentă dintr-un avion”, anunța CNAIR, într-un comunicat.

Dimensiunile transportului au fost de 38,0 de metri lungime, 6,6 de metri lățime, 4,8 de metri înălțime, iar greutatea totală de 60,0 de tone.

Avionul a fost transportat cu un camion, într-un convoi escortat de mașini cu girofar. Camionul s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 10 kilometri pe oră.