Imagini cu zeci de șobolani în centrul Bucureștiului. Primăria Capitalei dă vina pe Primăria Sectorului 3 și pe cei care hrănesc porumbeii

Municipalitatea susține că terenul pe care au fost filmate zeci de rozătoare aparține primăriei conduse de Robert Negoiță.

După ce zeci de șobolani au fost filmați în zona Piața Sf. Vineri din centrul Bucureștiului, Primăria Capitalei a reacționat printr-o postare pe Facebook și susține că în zonă au fost mai multe intervenții contra rozătoarelor, dar că zona e mereu plină de gunoaie și resturi alimentare.

Dă vina pe cei care hrănesc porumbeii

„Încă din luna mai, cei de la Compania Municipală Eco Igienizare (CMEIB), alături ADP Sector 3, au intervenit în zonă. Au găsit numeroase galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate, resturi alimentare pe trotuar, provenite de la cetățeni care hrănesc porumbeii. Acestea favorizează apariția rozătoarelor.”

Primăria precizează că pe 29 mai, Compania a aplicat raticide și tratamente chimice direct în galerii; ADP Sector 3 a astupat și tasat galeriile. În acest fel, a blocat ieșirea rozătoarelor și a prevenit contactul oamenilor sau animalelor de companie cu substanțele toxice. Pe 3 iunie, CMEIB a revenit și a verificat zona. Terenul PS3 era în continuare insalubru, iar stațiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate. Din 21 rămăseră doar 7. Cei care hrănesc porumbeii le-au luat.

„Compania a cerut ca Poliția Locală Sector 3 să intervină și să-i sancționeze pe cei care depozitează deșeurile pe terenul PS3, aruncă resturi pentru păsări și animale și distrug în mod repetat stațiile cu tratament. Poliția Locala ar fi trebuit să monitorizeze perimetrul”. Ulterior, Compania Eco Igienizare a aplicat acolo încă două tratamente raticide. Și acestea au fost furate.

Captură: Bukureștiul / Facebook

Se aruncă în continuare resturi alimentare

Primăria spune că „în continuare, pe acel teren sunt aruncate resturi alimentare, deșeuri menajere necolectate și hrană pentru păsări/animale pe zona betonată și pe spațiul verde. Iar terenul este acoperit cu vegetație care favorizează cuibărirea: plantele ornamentale de tip tuia și ienupăr oferă adăpost optim și favorizează crearea galeriilor”.

Municipalitatea precizează că în acest moment, în zonă sunt amplasate 29 de stații de intoxicare, iar celor de la ADP S3 le-am solicitat să toaleteze/defrișeze plantele ornamentale care favorizează adăpostirea rozătoarelor și să reamenajeze peisagistic perimetrul. Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip și surplus de pietriș, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor”.

Celor de la Poliția Locală Sector 3 și Salubritate Sector 3 le-am pus în vedere să monitorizeze zona și să o mențină curată.