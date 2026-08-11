Imagini de pe cel mai nou tronson de autostradă din România. Traficul a fost deschis astăzi

Circulația a fost deschisă marți după-amiază pe încă 12,24 km din Autostrada Transilvaniei, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași, aflate în județul Sălaj, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Într-o postare pe Facebook în care anunță deschiderea circulației, oficialul publică mai multe imagini filmate din dronă cu noul tronson de autostradă.

„Deschiderea circulației rutiere, de la ora 16.00, pe cei 12, 24 km de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului va decongestiona traficul greu și va scurta timpii de călătorie în județul Sălaj”, a anunțat Pistol.

Deschiderea acestui tronson de pe A3 este prima din acest an. Potrivit directorului CNAIR, România a ajuns acum la 1.430 km de drum de mare viteză în circulație.

„Anul acesta vor mai fi deschiși alți 56,41 km din autostrada Transilvania pe secțiunile Nădășelu – Mihăești, Mihăești-Zimbor și Suplacu de Barcău -Chiribiș”, a precizat Pistol.

Contractul pentru execuția Secțiunii Zimbor-Poarta Sălajului are o valoare de 836,89 milioane lei, fără TVA și a fost finanțată prin Programul Transport (2021-2027). Potrivit Economica, lotul a fost construit de asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL.









