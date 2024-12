Imagini din satelit. Rusia folosește gigantul avion Antonov 124 pentru a-și retrage echipamentele militare din Siria 

Rusia, care l-a susţinut militar pe Bashar al-Assad, înlăturat de la putere de rebeli, a început să își retragă tehnica militară de la bazele militare din Siria, potrivit imaginilor din satelit publicate pe 13 decembrie de Maxar Technologies, transmite Reuters.

Imaginile surprinse vineri arată ce par a fi două aeronave Antonov AN-124, unele dintre cele mai mari avioane cargo din lume, cu trapele deschise, la baza aeriană Hmeimim din provincia de coastă Latakia.

Un avion cargo rusesc a decolat sâmbătă de la baza aeriană a Rusiei din Latakia, cu destinaţia Libia, a declarat un oficial de securitate sirian pentru Reuters.

Oficialul, aflat la poarta bazei, a declarat că în zilele următoare sunt aşteptate şi alte plecări ruseşti de la baza aeriană Hmeimim.

De altfel, canalul Nexta a relatat pe X că uriașe convoaie militare rusești au fost văzute deplasându-se de la pozițiile lor din Homs și Damasc către coasta siriană.

