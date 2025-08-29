Imagini din satelit: un cartier din Gaza a fost șters de pe fața pământului în urma atacurilor israeliene. Cum s-a schimbat locul în doar trei săptămâni

O mare parte din Zeitoun, un cartier din orașul Gaza, era încă în picioare în urmă cu doar trei săptămâni. Dar pe măsură ce forțele israeliene și-au extins campania militară, zona a fost transformată într-un deșert fără viață, potrivit imaginilor din satelit analizate de The New York Times.

Deși guvernul israelian a anunțat că armata plănuiește un atac la scară largă asupra orașului Gaza, soldații nu au intrat încă în întreg orașul. În Zeitoun însă, forțele militare operează deja de câteva săptămâni, aruncând bombe asupra clădirilor și ordonând locuitorilor să evacueze zona.

O imagine din satelit din 8 august arăta zeci de clădiri intacte și ceea ce păreau a fi mai multe tabere de corturi. O altă imagine din aceeași zonă, din 25 august, arăta că multe, dacă nu chiar majoritatea clădirilor, erau reduse la grămezi de moloz, iar taberele dispăruseră.

În ultimele zile, tancurile israeliene au fost văzute în Zeitoun, potrivit imaginilor din satelit.

Amploarea distrugerilor seamănă cu cea din alte locuri din Gaza care au fost în mare parte distruse în cursul războiului, cum ar fi Rafah în sud și Beit Hanoun în nord.

„Este enorm”, a spus Fadl al-Saifi, 33 de ani, locuitor al Sabra, un cartier adiacent. „Este sfâșietor să vezi casele prietenilor tăi în ruine”, a adăugat palestinianul, citat de New York Times.

„Gaza ar trebui să fie exact ca Rafah, pe care l-am transformat într-un oraș în ruine”

Armata israeliană a declarat că atacurile sale din Gaza vizează militanții și depozitele lor de arme și a subliniat că luptătorii Hamas s-au ascuns în spații civile.

Joi, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat într-un comunicat că nu urmăresc atacurile asupra civililor.

„Nu există nicio doctrină a IDF care să vizeze provocarea de daune maxime infrastructurii civile, indiferent de necesitatea militară. Acțiunile IDF se bazează pe necesitatea militară și sunt în conformitate cu dreptul internațional”, a spus comunicatul.

Criticii spun altceva. O investigație de presă realizată de The Guardian, publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call a descoperit în baza secretă de date a armatei israeliene că cinci din șase palestinieni uciși de IDF în Gaza sunt civili.

Eli Cohen, ministru în cabinetul de securitate al Israelului, a declarat că operațiunea israeliană din orașul Gaza ar trebui să reducă orașul la ruine. „Orașul Gaza ar trebui să fie exact ca Rafah, pe care l-am transformat într-un oraș în ruine”, a declarat el luna în presa israeliană.

Unii dintre aliații europeni ai Israelului au condamnat planurile sale de extindere a ofensivei.

Săptămâna trecută, armata israeliană a declarat că continuă pregătirile pentru invadarea orașului Gaza, chemând în serviciu încă 60.000 de rezerviști și anunțând planuri de prelungire a serviciului pentru alți 20.000.

Trupele vor desfășura o operațiune „graduală, precisă și țintită” în oraș și în împrejurimile acestuia, a declarat un oficial militar israelian, care a solicitat anonimatul pentru a respecta protocolul militar.