O investigație de presă a descoperit în Baza secretă de date a armatei israeliene câți dintre palestinienii uciși în Gaza sunt civili / „O rată neobișnuit de mare”, spun experții

Palestinienii din Khan Yunis merg spre un punct de distribuire a ajutoarelor. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cifrele dintr-o bază de date clasificată a serviciilor de informații militare israeliene indică o rată extrem de rar întâlnită în ultimele decenii de război se aplică la războiul din Gaza. Cinci din șase palestinieni uciși de forțele de apărare ale Israelului (IDF) în Gaza sunt civili,

Cifrele oficiale ale IDF arată că 8.900 de combatanți au fost uciși până în luna mai, numărul total al victimelor din Gaza ajungând potrivit autorităților palestiniene la 53.000, arată o investigație comună realizată de The Guardian, publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call.

În luna mai, după 19 luni de război, oficialii serviciilor de informații israeliene au estimat că 8.900 de luptători din Hamas și Jihadul Islamic Palestinian sunt morți sau „probabil morți”, potrivit unei investigații comune realizate de The Guardian, publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call.

La acea dată, 53.000 de palestinieni fuseseră uciși în atacurile israeliene, potrivit autorităților din Gaza, un bilanț care includea combatanți și civili. Combatanții identificați în baza de date a serviciilor de informații militare israeliene reprezentau prin urmare doar 17% din total, ceea ce indică faptul că 83% dintre morți erau civili.

Această proporție estimată dintre civili și combatanți în rândul morților este extrem de mare pentru războaiele moderne, chiar și în comparație cu conflictele cunoscute pentru uciderile indiscriminate, inclusiv războaiele civile din Siria și Sudan.

„Proporția civililor uciși ar fi neobișnuit de mare, mai ales că această situație durează de atât de mult timp”, a declarat Therése Pettersson de la Programul de Date privind Conflictele (UCDP), o organizație din Uppsala, care monitorizează victimele civile la nivel mondial.

„Dacă alegi un anumit oraș sau o anumită bătălie dintr-un alt conflict, poți găsi rate similare, dar foarte rar în când e vorba de medie, de ansamblu”, a spus ea.

Ce spune armata israeliană

În conflictele globale monitorizate de UCDP din 1989, civilii au reprezentat o proporție mai mare din totalul morților doar în Srebrenica – deși nu în războiul din Bosnia în ansamblu –, în genocidul din Rwanda și în timpul asediului rus al Mariupolului în 2022, a spus Pettersson.

Mulți cercetători în domeniul genocidului, avocați și activiști pentru drepturile omului, inclusiv academicieni și organizații de campanie israeliene, afirmă că Israelul comite genocid în Gaza, invocând uciderea în masă a civililor și impunerea foametei.

Armata israeliană nu a contestat existența bazei de date și nici datele privind decesele Hamas și PIJ atunci când a fost contactată pentru comentarii de Local Call și +972 Magazine.

Când The Guardian a solicitat comentarii cu privire la aceleași date, un purtător de cuvânt a declarat că au decis să „reformuleze” răspunsul lor.

O scurtă declarație trimisă cotidianului britanic nu a abordat direct întrebările referitoare la baza de date a serviciilor de informații militare.

Aceasta afirma că „cifrele prezentate în articol sunt incorecte”, fără a specifica ce date contestă armata israeliană. De asemenea, afirma că cifrele „nu reflectă datele disponibile în sistemele IDF”, fără a detalia despre ce sisteme este vorba.

Cât de corecte sunt cifrele?

Baza de date menționează 47.653 de palestinieni considerați activi în aripile militare ale Hamas și PIJ. Aceasta se bazează pe presupuse documente interne ale celor două organizații, confiscate în Gaza, care nu au fost verificate de Guardian.

Mai multe surse de informații familiare cu baza de date au declarat că armata consideră că aceasta este singura evidență autorizată a victimelor militante.

Armata consideră de asemenea că bilanțul Ministerului Sănătății din Gaza este corect, a relatat Local Call, iar fostul șef al serviciilor de informații militare pare să-l fi citat recent, chiar dacă politicienii israelieni resping în mod regulat aceste cifre ca fiind propagandă.

Ambele baze de date pot subestima numărul victimelor.

Ministerul Sănătății din Gaza enumeră doar persoanele ale căror cadavre au fost recuperate, nu și miile de trupuri îngropate sub dărâmături. Serviciile de informații militare israeliene nu au cunoștință de toate decesele militanților sau de toți noii recruți. Dar bazele de date sunt cele utilizate de ofițerii israelieni pentru planificarea războiului.

Politicienii și generalii israelieni au estimat numărul militanților uciși la 20.000 sau au afirmat că raportul dintre civili și combatanți este de 1:1.

„Oamenii sunt promovați la rangul de teroriști după moartea lor”

Totalurile mai mari citate de oficialii israelieni pot include civili cu legături cu Hamas, cum ar fi administratori guvernamentali și polițiști, chiar dacă dreptul internațional interzice atacarea persoanelor care nu sunt implicate în luptă.

Este posibil ca printre aceștia să se numere și palestinieni care nu au nicio legătură cu Hamas. Comandamentul sudic al Israelului a permis soldaților să raporteze persoanele ucise în Gaza ca victime militante, fără identificare sau verificare.

„Oamenii sunt promovați la rangul de teroriști după moartea lor”, a declarat o sursă din serviciile de informații care a însoțit forțele pe teren. „Dacă aș fi ascultat brigada, aș fi ajuns la concluzia că am ucis 200% din agenții Hamas din zonă”, a spus această sursă citată de The Guardian.

Itzhak Brik, un general în rezervă, a declarat că soldații israelieni erau conștienți că politicienii exagerau numărul victimelor Hamas.

Brik a fost consilier pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu la începutul războiului și acum se numără printre cei mai vehemenți critici ai acestuia. „Nu există absolut nicio legătură între cifrele anunțate și ceea ce se întâmplă în realitate. Este doar o mare cacealma”, a spus el.

Brik a descris întâlnirea cu soldații dintr-o unitate care identifica palestinienii uciși în Gaza, care i-au spus că „majoritatea” erau civili.

Chiar dacă o mare parte din Gaza a fost redusă la ruine și zeci de mii de oameni au fost uciși, baza de date clasificată listează aproape 40.000 de persoane considerate de armată ca fiind militanți și încă în viață.

Numărul civililor uciși a crescut în luna mai

Proporția victimelor civile ar fi crescut și mai mult din luna mai, când Israelul a încercat să înlocuiască organizațiile ONU și umanitare care au oferit ajutor alimentar palestinienilor pe tot parcursul războiului.

Forțele israeliene au ucis sute de persoane care încercau să obțină alimente din centrele de distribuție din zonele militare interzise.

Acum, supraviețuitorii înfometați, deja forțați să se retragă pe doar 20% din teritoriu, au primit ordin să părăsească nordul, în timp ce Israelul se pregătește pentru o altă operațiune terestră care ar putea avea consecințe catastrofale pentru civili.

Amploarea uciderilor s-a datorat în parte naturii conflictului, a declarat Mary Kaldor, profesoară emerită la LSE, directoare a Programului de cercetare a conflictelor și autoare a volumului New Wars, o carte influentă despre războiul în era post-război rece.

Dreptul internațional umanitar a fost elaborat pentru a proteja civilii în războaiele convenționale, în care statele desfășoară trupe pentru a se confrunta pe câmpul de luptă. Acesta este în mare parte modelul războiului Rusiei în Ucraina.

În Gaza, Israelul luptă împotriva militanților Hamas în orașe dens populate și a stabilit reguli de angajare care permit forțelor sale să ucidă un număr mare de civili în atacuri chiar și asupra militanților de rang inferior.

„În Gaza vorbim mai degrabă despre o campanie de asasinate țintite decât despre bătălii, iar acestea sunt efectuate fără nicio preocupare pentru civili”, a spus Kaldor.