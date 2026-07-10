Imagini inedite cu Regele Charles și Regina Camilla la grădina zoologică, pe caniculă: „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin”

Cuplul regal a lăsat deoparte protocolul în timpul unei vizite speciale la Grădina Zoologică din Londra (ZLF), unde s-a implicat direct în îngrijirea animalelor, potrivit Express.co.uk.

Regele Charles și Regina Camilla au petrecut ziua de miercuri la grădina zoologică, unde au verificat starea de sănătate a unui pinguin, au hrănit o broască țestoasă și au pictat un melc.

În timpul vizitei, în plin val de căldură sufocantă care afectează Marea Britanie, Charles a glumit la un moment dat afirmând: „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin” pentru a se răcori.

Cei doi au folosit, de asemenea, stetoscopuri pentru a asculta bătăile inimii unui pinguin Humboldt, ținând cu blândețe pasărea în brațe, în timp ce alți pinguini se plimbau pe o zonă amenajată ca o plajă din apropiere și înotau într-un bazin.

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Îmbrăcat în costumul său obișnuit cu dungi subțiri și purtând o pereche de ochelari de soare cu lentile reflectorizante, Charles a privit-o pe soția sa, regina Camilla, hrănind-o cu o plantă pe Polly, o țestoasă gigantică din Galapagos în vârstă de 32 de ani, în timp ce mulțimea o aclama.

Aceasta a fost prima vizită a lui Charles la grădina zoologică în calitate de patron al ZSL, el vizitând atracția pentru prima dată la vârsta de un an, pentru a-l vedea pe Brumas, un pui de urs polar nou-născut. Încă din 1828, fiecare monarh a fost patron al societății.

Cu ocazia aniversării organizației ZSL, cuplul regal a aflat despre lansarea unui nou centru pentru fauna sălbatică. Acesta va fi utilizat pentru cercetarea bolilor și transmiterea lor între specii, formarea medicilor veterinari, sprijinirea proiectelor globale de conservare și oferirea de noi facilități medicale pentru grădinile zoologice din Londra și Whipsnade.