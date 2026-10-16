Imagini spectaculoase de la noua lansare Tesla: Musk a prezentat Roadster, mașina care „zboară” și face acrobații în aer

„Avem nevoie de un public pentru a dovedi că nu este vorba de IA”, a spus Elon Musk la baza SpaceX din Texas, unde noul prototip Tesla Roadster a realizat o serie de manevre aeriene spectaculoase fără șofer.

Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a prezentat joi mașina despre care a afirmat că va putea zbura, o caracteristică rezervată multă vreme doar domeniului SF, potrivit CNN.

Tesla Roadster nu a avut un șofer real în timpul demonstrației, care a fost realizată „pentru a ne asigura că nu omorâm pe nimeni”, a spus Musk mulțimii. „Succesul nu este garantat. Vorbesc serios. Probabil va funcționa, dar dacă nu funcționează, suntem la o distanță sigură”, a adăugat el.

În cadrul evenimentului, noul model Tesla sport pentru două persoane a demonstrat că poate accelera de la 0 la 100 km/h în sub o secundă. Potrivit lui Musk, vehiculul folosește forța de aspirație de sub caroserie pentru a urca o rampă abruptă, unde a rămas suspendat cu roțile în sus. Apoi, mașina s-a rostogolit, s-a răsucit în aer și a folosit jeturi de aer pentru a ateriza.

Mai târziu, în cadrul demonstrației de joi, Roadster-ul a folosit aceleași jeturi pentru a sări peste un șir de modele Tesla existente, parcate unul lângă altul, iar apoi a folosit jeturile din spatele mașinii pentru a accelera în timp record.

Mașina folosește 10 duze și ceea ce Musk a descris drept „rezervoare de aer de înaltă presiune” pentru a se propulsa, atât în aer, cât și pentru a accelera rapid atunci când se află la sol. El a descris tehnologia ca fiind „rezultatul colaborării dintre cea mai bună companie auto din lume și cea mai bună companie de rachete din lume”.

Miliardarul a afirmat că mașina va intra în producție în 2028. „Avem nevoie de un public pentru a dovedi că nu este vorba de IA sau SI. Așa că voi puteți spune oamenilor că ați văzut-o cu ochii voștri, pentru că ceea ce vedeți cu ochii voștri, nu veți crede”, a mai spus el mulțimii.

În ciuda succesului evenimentului organizat, rămâne de dovedit dacă mașina va fi într-adevăr capabilă să se ridice la înălțimea promisiunii și să le ofere proprietarilor posibilitatea atât de a zbura, nu doar de a sări, cât și de a conduce foarte repede pe șosele.

În ultimii ani, s-au înregistrat multe progrese în domeniul aeronavelor electrice cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub numele de eVTOL. Deși există câteva modele funcționale, încă există multe obstacole tehnice în calea realizării unor mașini omologate pentru circulația rutieră care să poată zbura cu adevărat.

Ce spun experții

„Aeronavele sunt extrem de sensibile la greutate, în timp ce la vehiculele terestre se dorește ca acestea să aibă bare de protecție, zone de deformare și toate celelalte”, a declarat joi pentru CNN Roger Conner, curatorul secției de zbor vertical de la Muzeul Național al Aerului și Spațiului al Smithsonian, înaintea evenimentului de la SpaceX. „Inevitabil, un hibrid între cele două va fi o aeronavă cu performanțe slabe și un vehicul cu performanțe slabe, fiind, de asemenea, destul de scump.”

O mașină aflată în curs de dezvoltare, fabricată de start-up-ul californian Alef, a reușit să se ridice în aer folosind opt elice, patru în față și patru în spate. Însă vehiculul cântărește o mică fracțiune din greutatea unui Tesla Roadster. De asemenea, poate transporta doar o singură persoană, care trebuie să cântărească mai puțin decât vehiculul însuși.

Înaintea demonstrației Tesla, Jim Dukhovny, CEO-ul Alef, a declarat pentru CNN că nu ar fi surprins dacă Tesla ar reuși să-și ridice Roadster-ul de la sol în timpul evenimentului. Dar asta nu înseamnă că acesta poate „zbura” cu adevărat.

„Este absolut fezabil 100%”, a spus el. „Acestea fiind spuse, cea mai dificilă parte la toate eVTOL-urile, și pentru noi, este trecerea de la (ridicarea) verticală la (deplasarea) înainte. Trebuie să fii extrem de atent, asigurându-te că nu pierzi portanța și că vehiculul este foarte stabil.”

Conner și-a exprimat, de asemenea, îndoiala că o mașină omologată pentru circulația pe drumurile publice, precum un Roadster, ar putea zbura oriunde și-ar dori proprietarul.„Nu vorbim despre un zbor susținut”, a spus el. „Vorbim, literalmente, despre salturi”, a adăugat el.