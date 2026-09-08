„Imaginile au fost șocante”. Reacția dură a președintei Comisiei UE la înmormântarea „Măcelarului Bosniei”

Declarația Ursulei von der Leyen vine după ce mii de oameni s-au adunat luni la Belgrad pentru înmormântarea criminalului de război condamnat Ratko Mladić, care a murit săptămâna trecută în timp ce ispășea o pedeapsă pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că imaginile cu participarea numeroasă la înmormântarea criminalului de război condamnat Ratko Mladić au fost „șocante” și a adăugat că acestea ar putea submina planurile Serbiei de aderare la UE.

„Imaginile de la înmormântarea lui Ratko Mladić de ieri, de la Belgrad, au fost șocante”, a scris von der Leyen pe X, într-o postare la care a făcut referire și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.



Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

„Elementele de sprijin oficial și prezența unor înalți oficiali sârbi la înmormântare sunt profund regretabile. Ele demonstrează incapacitatea de a face față unui capitol întunecat din istoria recentă a Europei și contrazic valorile care stau la baza parcursului Serbiei către Uniunea Europeană”, a adăugat von der Leyen.

Una dintre cele mai mari înmormântări publice

Mii de oameni s-au adunat luni la Belgrad pentru înmormântarea lui Mladic, care a murit săptămâna trecută în timp ce ispășea o pedeapsă pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

Mulțimile, care fluturau steaguri sârbești și țineau în mână fotografii cu Mladic purtând o șapcă militară tradițională sârbească, s-au adunat în fața bisericii dintr-o suburbie a Belgradului, unde patriarhul sârb Porfirije, conducătorul Bisericii Ortodoxe a țării, a oficiat slujba.

Sicriul lui Mladic, înconjurat de soldați înarmați în uniformă de camuflaj și însoțit de o fanfară, a fost apoi purtat pe străzile aglomerate de curioși, care îi scandau numele.

El a fost înmormântat într-un cimitir din apropiere, lângă fiica sa, care a murit în 1994.

A fost una dintre cele mai mari înmormântări publice din Serbia de la căderea comunismului și a arătat cât de venerat rămâne Mladic în rândul multora din Serbia și din Republica Sârbă autonomă din Bosnia, în ciuda condamnărilor sale legate de rolul pe care l-a jucat în masacrul de la Srebrenica din 1995 și în asediul orașului Sarajevo – două dintre cele mai sângeroase evenimente din Europa postbelică.

Comisara UE pentru extindere și-a amânat vizita în Serbia

Mladic a fost găsit vinovat de Tribunalul Penal Internațional al ONU pentru fosta Iugoslavie de genocid, pentru rolul pe care l-a jucat în masacrul de la Srebrenica din 1995, în care aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși după ce forțele sârbe bosniace au invadat enclava protejată de ONU.

El a fost condamnat, de asemenea, pentru asediul de 43 de luni al orașului Sarajevo, în timpul căruia au fost ucise aproximativ 10.000 de persoane.

Săptămâna trecută, comisara UE pentru extindere, Marta Kos, și-a amânat vizita în Serbia, țară candidată la aderarea la Uniune, din cauza a ceea ce ea a numit „glorificarea” lui Mladic după moartea acestuia.

„Conflictele armate din Balcanii de Vest din anii 1990 s-au numărat printre cele mai întunecate momente din istoria recentă a Europei”, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE într-un comunicat.

„Orice glorificare a criminalilor de război, negarea genocidului și revizionismul contravin valorilor europene fundamentale și nu au ce căuta în UE sau în țările candidate la aderare.”

Președintele sârb Aleksandar Vucic, care a respins declarația lui Kos săptămâna trecută, nu a participat la înmormântare. Cu toate acestea, fiul său, Danilo, a fost prezent, alături de ministrul apărării, Bratislav Gasic, și de ministrul justiției, Nenad Vujic.

Mladic a fost repatriat în Serbia la bordul unui avion guvernamental.