Mii de sârbi participă la funeraliile „Măcelarului Bosniei”, generalul Ratko Mladić

Mii de oameni s-au adunat în fața unei biserici din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului general sârb bosniac Ratko Mladić, condamnat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, transmite Reuters.

Mladić, care a murit la sfârșitul lunii trecute în timp ce ispășea în Olanda o condamnare la închisoare pe viață, rămâne o figură venerată de mulți locuitori ai Serbiei și Republicii Srpska, entitatea autonomă sârbă din Bosnia.

În restul țărilor din fosta Iugoslavie și pe plan internațional generalul este infam pentru rolurile pe care le-a avut în masacrul de la Srebrenica din 1995 și în asediul asupra Sarajevo.

Oameni purtând steaguri sârbești și fotografii ale lui Mladić au sosit luni în fața bisericii pentru a aprinde lumânări încă de la primele ore ale dimineții, cu câteva ore înainte de ora programată pentru începerea slujbei.

Din majoritatea orașelor din Serbia și din unele din Bosnia au fost oferite curse gratuite cu autobuzul pentru oricine dorea să-i aducă un ultim omagiu.

Sicriul lui Mladić a fost depus în interiorul bisericii, iar șase bărbați, în principal veterani de război din Serbia și Bosnia, s-au schimbat între ei pentru a-i păzi trupul neînsuflețit. Soția, fiul și nepoții lui Mladić se aflau în interior și primeau condoleanțe.

„Timpul va spune, timpul este cel mai bun judecător, care va arăta ce fel de om este fiecare și față de cine”, a declarat pentru Reuters Jovan Vincic, un locuitor al Belgradului care venise la biserică.

De ce a fost supranumit „Măcelarul Bosniei” generalul „Ratko Mladić”

Moartea lui Mladić a stârnit sentimente puternice legate de destrămarea Iugoslaviei și de conflictele etnice care au urmat în Balcani.

Mladić a fost găsit vinovat de genocid de către Tribunalul Penal Internațional al Națiunilor Unite pentru fosta Iugoslavie, pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995. În timpul acestuia aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși după ce forțele sârbilor bosniaci au cucerit enclava aflată sub protecția ONU.

El a fost de asemenea condamnat pentru implicarea în asediul Sarajevo, care a durat 43 de luni și în timpul căruia au fost ucise aproximativ 10.000 de persoane.

Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, și-a amânat vizita plănuită în Serbia săptămâna trecută din cauza a ceea ce ea a descris drept „glorificarea” lui Mladić după moartea acestuia, inclusiv folosirea unui avion guvernamental pentru a-i transporta trupul înapoi în Serbia.

Președintele sârb Aleksandar Vučić a respins aceste declarații, dar nu a spus dacă va participa la funeraliile de luni. Guvernul sârb anunțase la o zi după decesul lui Mladić pe 27 august că va organiza funeralii naționale pentru acesta.

O fotografie înrămată a lui Ratko Mladic, pusă pe sicriul acestuia, FOTO: Oliver Bunic / AFP / Profimedia

Înmormântarea lui Ratko Mladić, oficiată de Patriarhul Bisericii Ortdoxe

Slujba religioasă urmează să fie oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, după care sicriul acestuia urmează să fie înmormântat într-un cimitir din apropiere, alături de fiica sa, care a murit în 1994.

Între timp, la Sarajevo, funeraliile au reînviat amintiri dureroase despre război.

„Este cu adevărat îngrozitor că acest lucru se întâmplă acolo (n.r. la Belgrad), pentru că știu că există oameni normali care sunt împotriva acestui lucru”, a declarat Zdravka Gvozdjar, o farmacistă pensionară al cărei fiu în vârstă de 9 ani a fost ucis în timpul asediului de la Sarajevo de o grenadă a forțelor conduse de Mladić. El a fost unul dintre cei peste 1.000 de copii uciși în oraș.

„Mladić… merita doar să fie șters definitiv din memorie, nu să fie… promovat ca erou”, a spus ea. „Ar trebui să fie ținut minte doar ca un măcelar”.