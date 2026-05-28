Îmbrânceli în Parlamentul Moldovei. Primarul Chișinăului a fost scos cu forța din plen. „Valea! Fugi chiar amu’ la primărie!”

Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, a intrat joi în sala de plen a Parlamentului de la Chişinău şi a încercat să susţină un discurs de la tribuna centrală, dar nu a reuşit, pentru că agenţii de pază l-au scos cu forţa din încăpere, ceea ce a generat îmbrânceli, huiduieli şi acuzaţii în legislativ, informează News.ro.

După mai multe schimburi de replici cu deputaţi, îmbrânceli şi o tentativă de a vorbi de la tribuna legislativului, edilul a fost scos din sala de şedinţe.

Ulterior, mai mulţi deputaţi PAS au criticat apariţia lui Ion Ceban la şedinţa Parlamentului, menţionând că acesta nu este nici deputat şi nici membru al Guvernului. Totodată, au calificat acţiunea primarului drept „o încercare lamentabilă de victimizare”.

Ce a vrut Ion Ceban să le spună parlamentarilor

Ion Ceban a declarat pentru NewsMaker că îşi propusese să convingă deputaţii să susţină un referendum privind reforma administrativ-teritorială şi să discute despre şcolile din Chişinău care ar urma să fie administrate direct de Ministerul Educaţiei.

Primarul susţine că a fost provocat de deputatul PAS (partidul de guvernământ) Vasile Grădinaru, care i-a cerut să iasă din plen și să se ocupe, în primul rând, de problemele capitalei Moldovei. „Valea! Fugi chiar amu’ la primărie!”, i-a spus Grădinaru lui Ceban.

Ulterior, Grădinaru a calificat acţiunile lui Ceban drept ilegale întrucât intervenția sa a perturbat procesul legislativ.

Liderul grupului parlamentar „Democraţia Acasă”, Vasile Costiuc, l-a susţinut pe primar, declarând că acesta trebuia lăsat să-şi expună poziţia.

Deputatul PAS Radu Marian a spus că el crede că Ceban s-ar fi aflat sub influenţa unor substanţe interzise. Ceban a declarat că este gata să facă analize antidrog, antialcool şi alte teste. „Sânge, urină, orice vreţi”, a asigurat el.

România a anunţat anul trecut că începând cu 9 iulie 2025 Ion Ceban are interdicţie de a intra în România – şi în spaţiul Schengen – pentru o perioadă de cinci ani, din motive ce ţin de siguranţa naţională. Alături de edilul Chişinăului, încă doi cetăţeni ai Republicii Moldova au primit aceeaşi interdicţie, care a venit în condiţiile în care la Chişinău urmau să se desfăşoare în toamnă alegeri parlamentare cruciale. Ceban a candidat pentru Parlament, dar a renunţat la mandat în favoarea celui de primar.