VIDEO Îmbrânceli între jandarmi și susținătorii lui Călin Georgescu în fața Tribunalului București. Două persoane, ridicate

Incidentele au avut loc în fața Tribunalului București care decide astăzi dacă prelungește măsura controlului judiciar pe numele lu Călin Georgescu. Potrivit imaginilor distribuite de Antena 3 și știripesurse.ro, un bărbat este ridicat și scos din mulțime, moment în care mai multe persoane intervin și se îmbrâncesc cu jandarmii.

Bărbatul, care avea în mână o portavoce, a fost luat de mâini și de picioare de patru jandarmi și dus în dubă. Mai multe persoane, inclusiv o femeie, au încercat să intervină dar au fost opriți de către forțele de ordine, potrivit imaginilor. La scurt timp, se vede un alt bărbat imobilizat care este escortat de forțele de ordine.

Cum explică Jandarmeria incidentele

Jandarmeria București a transmis că, pe timpul manifestației din fața Tribunalului București, un bărbat „nu a respectat indicațiile forțelor de ordine pe toată durata desfășurării adunării publice și, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor”.

„Deși echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situației, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane”, a explicat Jandarmeria București.

Ca urmare a acestor acțiuni, cei doi bărbați au fost ridicați și conduși la o secție de poliție.

De asemenea, jandarmeria cataloghează drept falsă acuzația că jandarmii au agresat o femeie însărcinată care a încercat să intervină după ce primul bărbat a fost ridicat. „Intervenția lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o țină la distanță de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc”, transmite Jandarmeria București.

Dosarele lui Călin Georgescu

Fostul candidat în alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din februarie. El a cerut în repetate rânduri să-i fie ridicată măsura preventivă, dar fără succes.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat, printre altele, de propagandă legionară și de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În cel de-al doilea dosar, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alte două de persoane. Fostul lider al mercenarilor, aflat în prezent în Dubai, a anunțat astăzi, prin intermediul avocaților, că a cerut să fie adus în România, unde este vizat de un mandat de arestare în lipsă, pentru a participa la proces.