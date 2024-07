„Îmi este așa de lene acum…” – ce este procrastinarea, ce încearcă să ne transmită și cum o depășim?

Fiecare dintre noi am avut momente în care am amânat anumite sarcini, le-am evitat, am renunțat la finalizarea lor sau, pur și simplu ne-am găsit alteva „important” de făcut. Procrastinarea face parte din viața noastră și este intensificată de anumite circumstanțe precum oboseala, lipsa motivației sau a timpului. Iată cum putem interveni atunci când devine o problemă în îndeplinirea responsabilităților.

Ce înseamnă procrastinarea

Cuvântul procrastinare vine din limba latină și înseamnă a amâna sau a întârzia începerea execuției unei sarcini.

Avem un comportament de procrastinare atunci când amânăm, în mod intenționat, începerea unei activități până în ultimul moment, până când nu se mai poate amâna.

Este procrastinare atunci când alegem să facem orice altceva în locul începerii sarcinii noastre, orice altă activitate care ne face să „ne pierdem timpul”, alegem activități banale, vorbim la telefon, stăm pe rețele de socializare, ne jucăm sau pur și simplu spunem că nu avem chef, nu suntem în dispoziția necesară și multe altele.

Bineînțeles că toți ne-am trezit măcar o dată că amânăm sau că renunțăm să finalizăm o sarcină sau că ignorăm anumite sarcini la muncă sau acasă; bineînțeles că toți avem și un motiv pentru acest comportament; bineînțeles că procrastinarea într-o anumită măsură este normală.

