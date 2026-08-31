Imperiul Umbrelor: Cum a fost construit Serviciul Secret

De la dolarii falși din timpul Războiului Civil până la gloanțele din 2024, istoria Serviciului Secret al SUA este plină de acțiune din culise, eroism, eșecuri – și sânge.

Războiul Civil American tocmai s-a încheiat. Țara își numără rănile. Economia sângerează, iar aproape o treime din dolarii aflați în circulație sunt… falși, scrie Naftemporiki.

Sub conducerea lui Andrew Johnson- succesorul lui Abraham Lincoln- Andrew Johnson, Serviciul Secret al Statelor Unite este înființat oficial – pe atunci ca o divizie a Departamentului Trezoreriei. Primul său șef, William Wood, veteran al Războiului Civil și legendă a supraveghetorilor, destructura 200 de rețele de contrafacere în primul an.

Serviciul Secret a fost creat inițial pentru a proteja dolarul, nu pe președinte. Dar istoria avea alte planuri. Ironia istoriei? A fost un serviciu inspirat de Lincoln, dar nu a avut timp să-l protejeze.

Timp de decenii, Serviciul Secret a vânat dolari contrafăcuți, escroci, contrabandiști și gangsteri. Dar totul se schimbă în 1901. Asasinarea președintelui William McKinley determină Congresul să decidă: de acum înainte, protecția președintelui aparține Serviciului Secret. Astfel începe al doilea și cel mai spectaculos capitol al istoriei sale: misiunea de a-l proteja pe președintele Statelor Unite – și pe toți cei care reprezintă puterea americană.

Garda din spatele președintelui

Teddy Roosevelt este primul președinte care are o gardă permanentă a Serviciului Secret. Le consideră „insuportabile”. Se plimbă singur în Parcul Rock Creek, călărește fără permis, provoacă agitație la sediu. Dar nevoia este reală. În 1950, doi naționaliști portoricani încearcă să-l omoare pe Harry Truman. Garda sa, Leslie Coffelt, cade moartă, dar îl salvează pe președinte. El este singurul agent din istorie care și-a pierdut viața apărând un președinte.

În 1963, totul se schimbă. John F. Kennedy este asasinat la Dallas. Serviciul Secret încasează cel mai mare șoc din istoria sa. Clint Hill, un agent din personalul său, sare în spatele mașinii și o protejează pe Jackie Kennedy cu corpul său. Dar este prea târziu. Din acel moment, nimic nu mai este la fel. Secretul este înlocuit de protocoale, antrenament, profiluri psihologice, controlul fiecărei amenințări posibile.

Război secret în culise

Serviciul Secret nu este doar o gardă de corp. Misiunea sa principală – protejarea economiei – nu este niciodată abandonată. De la primele sale succese din 1865 (peste 200 de laboratoare de contrafacere desființate în primul an de funcționare) până la misiunile de securitate cibernetică de astăzi, agenția are o dublă natură: protecție și investigație.

Astăzi, urmărește hackerii, infractorii financiari, rețelele de fraudă cu carduri și contrafacerea digitală. Are propriile laboratoare criminalistice, o echipă de criminalitate cibernetică, rețele în 20 de țări și coordonează evenimente naționale speciale de securitate, cum ar fi inaugurările prezidențiale sau Adunarea Generală a ONU.

Umbre și eșecuri

Agenția nu este lipsită de scandaluri. De la spargerea Casei Albe din 2014, la petrecerile din Columbia cu escorte de lux și până la tentativa de asasinat asupra lui Trump din 2024, unde atacatorul s-a urcat pe un acoperiș și a deschis focul cu un AR-15, Serviciul Secret a fost afectat – și și-a pierdut strălucirea.

Directoarea Kimberly Cheatle este nevoită să demisioneze la scurt timp după aceea, recunoscând „cel mai grav fiasco operațional din ultimele decenii”.

Dar serviciul supraviețuiește. La fel și instituția pe care o deservește.

Instituția din spatele pazei

Protejarea președintelui nu este o chestiune individuală – este un act de protejare a Republicii însăși.

Fostul agent Edmund Starling îl însoțește pe Woodrow Wilson în ieșirile sale romantice la Washington.

Jerry Parr îl salvează pe Ronald Reagan când acesta este împușcat de Hinckley în 1981 și decide să-l ducă la spital – împotriva protocolului, dar îi salvează viața.

În cele din urmă, Serviciul Secret este exact ceea ce sugerează și numele său: un serviciu secret, dar vital.