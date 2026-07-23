Implicarea Rusiei în loviturile țintite ale Iranului asupra bazelor CIA, cu drone Shahed, în vizorul serviciilor secrete americane. Legătura cu sistemul Kometa-M

Atacurile cu drone iraniene asupra facilităților CIA din Golf i-au determinat pe analiștii serviciilor secrete americane să investigheze dacă Rusia a oferit asistență prin furnizarea de informații privind țintele sau de tehnologie avansată pentru drone, au declarat patru persoane familiarizate cu activitatea serviciilor de informații din SUA pentru agenția de presă Reuters.

Aceste persoane, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta chestiuni de securitate națională, au afirmat că oficialii serviciilor secrete americane nu au ajuns încă la concluzii ferme cu privire la posibila implicare a Rusiei în atacurile asupra facilităților CIA. Totuși, ei au menționat eficiența și precizia aparentă a atacurilor, precum și sprijinul tehnic mai amplu acordat Iranului de către Moscova, ca posibile dovezi.

Reuters și publicații internaționale au scris – iar oficialii americani au recunoscut – că Rusia a furnizat informații privind țintele și alte forme de sprijin pentru Iran în atacurile sale asupra țintelor americane din regiunea Golfului în general, dar ancheta comunității serviciilor secrete privind posibila implicare a Rusiei în sprijinirea atacurilor asupra facilităților CIA nu a fost dezvăluită până acum.

Cel puțin două locații ale CIA au fost lovite în luna martie. Una dintre aceste baze era stația CIA din Arabia Saudită, situată în incinta ambasadei SUA din Riad, iar o altă bază se afla în estul Irakului. Unele surse au afirmat că au fost lovite și alte baze ale CIA, dar nu au dezvăluit detalii.

Rusia a ajutat la țintirea unor facilități, arată o notă internă a unui serviciu secret occidental

O notă internă a unei agenții de informații occidentale, descrisă de un oficial din regiune care a avut acces la document, a concluzionat că Rusia a jucat probabil un rol în atacarea unor instalații regionale ale CIA. Oficialul a discutat despre notă cu condiția ca identitatea exactă a autorilor documentului să nu fie dezvăluită.

Doi oficiali occidentali din Golf, care au fost informați cu privire la rapoartele serviciilor secrete, au declarat că analiștii consideră că atacul din Arabia Saudită a implicat două drone Shahed iraniene, îmbunătățite de Rusia. Una dintre drone a făcut o gaură într-o zonă vulnerabilă a exteriorului ambasadei, iar a doua a intrat prin deschizătură și a explodat, au spus aceștia. Nu au fost raportate victime sau răniți.

Deși asistența rusă acordată Iranului este de lungă durată, având în vedere legăturile strânse dintre cele două țări, țintirea specifică a unor locații sensibile ale CIA ar indica faptul că Moscova este dispusă să meargă mai departe în perturbarea operațiunilor SUA, în contextul în care Washingtonul se străduiește să pună capăt războiului cu Iranul.

Îngrijorările că Rusia ar putea furniza date de țintire Iranului s-au intensificat în acest weekend, după atacurile asupra unei baze aeriene americane din Iordania, când Iranul a lovit cazarme ale armatei cu rachete balistice, ucigând doi soldați.

Casa Albă a redirecționat pentru un punct de vedere către CIA, care a refuzat să ofere un răspuns. Misiunea Iranului la ONU, Ministerul rus al Apărării și guvernul saudit nu au răspuns nici ele.

Secrete bine păzite

Cei doi oficiali occidentali din regiune au afirmat că Rusia a ajutat Iranul să îmbunătățească capacitatea dronelor sale Shahed de a atinge țintele și au precizat că analiștii bănuiesc că Teheranul a folosit aceste versiuni în atacul de la Riad.

O altă sursă spune că Rusia a ajutat Teheranul să îmbunătățească precizia dronelor Shahed-136 prin furnizarea unui sistem de navigație prin satelit – Kometa-M – despre care experții spun că este mult mai precis și mai greu de bruiat decât cel produs de Iran.

The Wall Street Journal a relatat pentru prima dată, în luna martie, că Rusia a furnizat sistemul Kometa-M către Iran.

Kremlinul a negat informația, calificând-o drept „fake news”.

Facilitățile CIA din străinătate includ sediile principale ale agenției din fiecare țară, care sunt găzduite, în mod tradițional, în ambasade și sunt denumite „stații”. În plus, CIA menține birouri, case conspirative, centre logistice și locații implicate în operațiuni de supraveghere sau de altă natură.

Locațiile acestor situri sunt secrete bine păzite.

Sursele au refuzat să dezvăluie numărul exact sau locațiile facilităților CIA lovite de dronele iraniene. O sursă a estimat numărul la „mai mult de una și mai puțin de o duzină”. O a doua sursă a afirmat că au fost lovite mai multe facilități.

Date de țintire furnizate de Rusia?

Analiștii serviciilor secrete americane au investigat dacă Iranul s-a bazat pe date de țintire rusești pentru atacul asupra ambasadei, au precizat sursele.

Cu toate acestea, îndoielile rămân. Unele dintre surse au avertizat că Iranul ar fi putut viza, în general, ambasada SUA și ar fi lovit din întâmplare stația CIA.

Unii analiști au ajuns la concluzia că, potrivit surselor, puține țări, în afară de Rusia, ar avea mijloacele necesare și interesul de a transforma în arme astfel de informații sensibile privind țintele împotriva SUA.

Daniel Hoffman, fost șef de stație al CIA și ofițer de operațiuni sub acoperire, a declarat că nu ar fi surprinzător ca Moscova să ajute Teheranul să vizeze facilitățile CIA, având în vedere parteneriatul strategic strâns dintre cele două.

„Amândouă au un interes comun în a încerca să reducă sau să elimine cu totul influența SUA în sferele de influență pe care și le-au autoatribuit”, a spus el.