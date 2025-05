Important lider USR vorbește despre cea mai bună formă de guvernare. Ce spune el, întrebat dacă Nicușor Dan are nevoie de susținerea partidelor

Întrebat marți de jurnalitști ce formulă de guvernare crede că va exista dacă Nicușor Dan câștigă președinția, Ionuț Moșteanu a răspuns: „USR-PNL-PSD-UDMR”, motivând că „e nevoie de un PSD la masă”. În ce privește susținerea partidelor pentru Nicușor Dan, Moșteanu a spus că acesta „trebuie să fie înconjurat de oameni”, partidele au „vorbit mai mult decât trebuia în ultimul an”.

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a fost întrebat, marți, de jurnaliști în Parlament, dacă românii s-ar putea aștepta la o alianță de guvernare între USR, PNL, PSD și UDMR, dacă Nicușor Dan câștigă alegerile din 18 mai.

„Asta ar fi cea mai bună formulă. Bolojan a arătat că vrea reformă și știe că trebuie să facem lucruri care au fost amânate de diverși politicieni. Nu funcționează altfel (n.r.: fără PSD). USR cu PNL și UDMR și minorități nu suntem 50%. E nevoie de un PSD la masă. Pot să îmi doresc eu orice, dar e nevoie de PSD”, a răspuns Moșteanu.

„Partidele au vorbit mai mult decât trebuia în ultimul an”

El a mai fost întrebat dacă Nicușor Dan ar trebui să fie susținut de partide, să le aibă în spate la declarații.

„Nicușor Dan este independent. Sunt partide care îl sprijină. Și noi l-am sprijinit, a fost o decizie corectă. Cred ca trebuie să fie înconjurat de oameni. Partidele au vorbit, am vorbit mai mult decât trebuia în ultimul an, am avut multe alegeri. Acum e momentul să ne arătăm sprijinul, însă discuția principală în societate trebuie condusă de Nicușor Dan.

Îi rog din nou pe oameni să se uite la cei doi candidați și să îi judece după lucrurile făcute și valorile fiecăruia. Atunci alegerea, la rece, va fi foarte simplă. Nu știu cine poate să îi dea lui Simion țara pe mână”, a spus liderul USR.

Despre demisia lui Marcel Ciolacu din fruntea guvernului, Ionuț Moșteanu crede că a fost o decizie bună. El îl consideră pe Ciolacu „principalul vinovat că oamenii furioși au votat un om care nu poate fi liderul unei țări europene”.

„Cred că e bine că și-a dat demisia acum. Este principalul vinovat că oamenii furioși au votat un om care nu poate fi liderul unei țări europene. Trebuie să ne concentrăm atenția pe alegeri. Simion este un personaj cu un comportament agresiv, care dorește să ne rupă de parcursul bun pe care îl avem ca țară.

După 18 mai, ce guvern, cum o fi, cine cu cine stă la masă, este a doua problemă. Nicușor Dan va reuși să astupe șanțurile care s-au săpat în societate. Nicușor Dan este omul care poate să oprească asta, un om calm, blând, moderat, civilizat. Nicușor Dan poate să strângă societatea împreună și să schimbăm rapid modul de guvernare. Suntem în al 13-lea ceas, Ciolacu a dus situația financiară în gard”, a mai spus Moșteanu.