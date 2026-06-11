Importantă firmă românească de securitate în muncă, preluată majoritar de un investitor străin care primise bani și din PNRR-ul României

Fondul de investiții croat Provectus Capital Partners, care a obținut capital și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că preia majoritar firma românească Seatbelt Consulting, liderul pieței locale a serviciilor de securitate și sănătate în muncă (SSM).

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