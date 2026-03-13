Importurile europene de armament s-au triplat în ultimii ani. Cine e principalul furnizor

Cererea de armament în UE a crescut puternic, de când Rusia a început ofensiva asupra Ucrainei, în timp ce liderilor europeni au vorbit tot mai des despre consolidarea capacităților de apărare.Aproximativ jumătate din echipamentele militare importate provin din SUA, arată un raport publicat luni de Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), citat de Al Jazeera.

Potrivit raportului, țările europene şi-au triplat importurile de arme în perioada 2021-2025 faţă de 2016-2020, în mare parte pentru a sprijini Ucraina în apărarea sa, dar şi pentru a-şi reconstrui propriile forţe armate după decenii de investiţii insuficiente.

Aproape jumătate din aceste arme importate (48%) provin din Statele Unite, ceea ce sugerează că Europa întâmpină dificultăți în atingerea obiectivului de a deveni mai autonomă în domeniul apărării, notează sursa citată.

Polonia și Regatul Unit sunt cei mai mari importatori de arme din Europa, potrivit SIPRI.

Europa depinde de SUA din mai multe motive. Unele armamente, cum ar fi sistemele de lansare multiplă a rachetelor, nu sunt fabricate în Europa, a declarat Katarina Djokic, cercetătoare la SIPRI.

Unde ajung armele

SIPRI indică livrările de armament către Ucraina drept „cel mai evident factor” al creșterii importurilor.

„Importurile de arme ale Ucrainei din ultimii cinci ani au reprezentat 43% din creșterea totală a importurilor europene”, a declarat Katarina Djokic.

Această cifră reflectă doar importurile directe din SUA către Ucraina, a precizat ea. Nu include importurile făcute în numele Kievului de către alte state europene, ceea ce înseamnă că, în realitate, nevoile militare ale Ucrainei au contribuit într-o proporție și mai mare la creșterea importurilor Europei.

În spatele creșterii importurilor se conturează însă și o altă tendință: consolidarea industriei europene de armament.

„În ansamblu, exporturile de arme ale celor 27 de state membre actuale ale UE au crescut cu 36%”, potrivit raportului SIPRI.

Ritmul este mai rapid decât cel al exporturilor din SUA, care au crescut cu 27%, și din China, unde creșterea a fost de 11%.

Cota combinată a exporturilor Europei a fost de 28% din totalul exporturilor mondiale de arme în ultimii cinci ani, în timp ce importurile au reprezentat aproximativ o treime din totalul mondial.

Piața rusă se prăbușește

Raportul arată și o scădere puternică a exporturilor de arme ale Rusiei.

Considerată principala amenințare la adresa securității Europei, Rusia a înregistrat o scădere a cotei sale de exporturi de arme cu 64% în ultimii cinci ani.

„Nimeni nu vrea să cumpere echipamente rusești pentru că s-a demonstrat că nu sunt atât de bune. Tehnologia lor a fost învinsă de tehnologia ucraineană”, a declarat generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane din Europa, pentru Al Jazeera.



