Impozit pe venit, CAS și CASS în 2026: Clarificări de la o șefă din Ministerul Finanțelor

O șefă din Ministerul Finanțelor a oferit clarificări, într-un număr recent al revistei Consultant fiscal, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii (CAS și CASS), în contextul modificărilor fiscale aplicabile începând cu anul 2026.

StartupCafe.ro a selectat câteva întrebări și răspunsuri care pot fi utile pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se aplică noile prevederi și ce efecte au în diverse situații.

Iată ce spune Nicoleta Stanciu, director general adjunct, Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile, Ministerul Finanțelor, în revista Consultant fiscal, editată de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Întrebare: Referitor la impozitul pe dividende, se menține cota de 10% pentru situațiile financiare interimare ale anului 2025, inclusiv pentru trimestrul IV – 2025?

Răspuns: Potrivit art. VIl alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea dispozițiilor art. 97 alin. (7) C. fisc. ce vizează majorarea cotei pentru veniturile din dividende de la 10% la 16% se aplică veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026, iar în cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, cota de impozit pe dividende este de 10%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, aprobate potrivit legii.

În concluzie, dividendele aferente trimestrului IV- 2025, distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026, se impozitează cu cota de 16%.

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