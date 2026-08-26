Împrumutul acordat de o bancă cooperatistă unuia dintre cele mai mari bordeluri din Europa e investigat în Germania

Cel mai important organism de reglementare financiară din Germania a cerut explicații unei bănci regionale cu privire la finanțarea de către aceasta a unuia dintre cele mai mari bordeluri din Europa, a dezvăluit pentru Reuters o persoană care cunoaște direct situația.

Solicitarea de informații din partea BaFin se referă la un împrumut acordat în 2021 de Volksbank Koeln Bonn pentru achiziționarea bordelului Pascha din Köln de către un investitor chinez. Deși prostituția este legală în Germania, sursa Reuters a cerut protecția anonimatului din cauza naturii delicate a subiectului.

Volksbank a declarat într-un comunicat remis presei luna trecută că a angajat o firmă de avocatură pentru a efectua o anchetă independentă privind tranzacția. Reprezentanții băncii nu au dat numele firmei de avocatură, dar au precizat că aceasta a fost însărcinată să analizeze dacă un membru al conducerii Volksbank „ar fi beneficiat în mod personal” de pe urma tranzacției. Volksbank nu a oferit alte detalii despre împrumut.

Banca a precizat acum că propria sa anchetă se desfășoară pornind de la prezumția de nevinovăție și că membrul conducerii, al cărui nume nu a fost făcut public, va fi în concediu pe durata verificărilor.

Ce spune avocatul bancherului suspectat

Avocatul Markus Lehmkuehler a declarat pentru Reuters că îl reprezintă pe membrul conducerii, pe care l-a identificat drept Juergen Neutgens. Dezvăluirea a venit după ce Reuters a încercat să ia legătura cu Neutgens prin LinkedIn.

Neutgens este unul dintre cei trei membri ai conducerii Volksbank. El face parte din conducerea băncii din 2018, având printre responsabilități clienții corporativi, serviciile bancare private și trezoreria.

Lehmkuehler a spus că clientul său neagă orice faptă ilegală și a refuzat să comenteze cu privire la orice contact cu autoritatea de reglementare.

Decizia băncii de a desfășura o anchetă internă a venit în urma unor relatări apărute în presa germană despre împrumut.

Sucursală a Volksbank, FOTO: Schoening / imageBROKER / Profimedia

Sursa Reuters care a dorit să își păstreze anonimatul afirmă că accentul pus de autoritatea de reglementare este pe posibilitatea ca membrului conducerii să-i fi fost plătit un comision ilegal. Reuters nu a putut stabili cine a primit presupusul comision sau care a fost motivul plății acestuia.

„Clientul meu nu a primit nicio plată în niciun moment”, a declarat Lehmkuehler într-un răspuns scris la întrebările formulate de Reuters. „El consideră că ancheta aflată în desfășurare va demonstra că acuzațiile împotriva sa sunt nefondate”, a subliniat avocatul.

Managerul bordelului susține că acesta nu a avut de-a face cu împrumutul

Volksbanken din Germania sunt bănci cooperatiste deținute de membrii lor și reprezintă unul dintre pilonii sectorului financiar din cea mai mare economie a Europei. Acestea acordă rareori împrumuturi străinilor din afara țării și, în general, băncile evită activitățile care le-ar putea afecta reputația.

Investitorul chinez, identificat în documentele depuse de companie drept Hu Jing, nu a răspuns mesajelor text trimise de Reuters cu privire la împrumut, la un număr de telefon menționat în documentele respective. Un avocat al lui Hu din Germania a declarat că „nu există absolut niciun indiciu că proprietarul sau operatorul imobilului ar fi fost anchetat”.

Andre Wienstroth, care administrează bordelul Pascha de la redeschiderea acestuia după achiziția de către Hu, a declarat că firma sa închiriază spațiul și că nu a avut nimic de-a face cu împrumutul.