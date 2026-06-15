Împrumuturile luate de Guvern în acest an au trecut de 115 miliarde lei

Guvernul a ajuns cu împrumuturile luate anul acesta la 115,14 miliarde lei, dintr-un total de 264 miliarde lei necesar pentru a acoperi în acest an deficitul bugetar și datoria veche care ajunge la plată. Având în vedere că este aproape mijlocul lunii iunie, suma împrumutată, care acoperă circa 435 din necesar, nu este una tocmai confortabilă.

Ministerul Finanțelor, responsabil de contractarea împrumuturilor în numele statului, contează anul acesta pe împrumuturi de 6 miliarde de euro din PNRR și SAFE, însă cele din PNRR depind de succesul în implementarea PNRR.

Sumele care nu se mai pot împrumuta din PNRR, ar putea crește presiunea pentru a acoperi acel necesar din alte surse. Având în vedere dimensiunile pieței interne de titluri de stat, presiunea s-ar putea muta pe eventuale împrumuturi de pe extern.

Actuala criză politică îngreunează, însă, eventualele ieșiri pe piața externă. Începutul verii este un moment oportun pentru astfel de împrumuturi, dar în lipsa unui guvern care să prezinte investitorilor încredere, este mai puțin probabil ca Ministerul Finanțelor să iasă cu obligațiuni în valută.

În timp ce planul de împrumut de pe piața internă este (date de la începutul acestei săptămâni) în grafic, cu împrumuturi contractate de 79,3 miliarde lei din 161 miliarde lei, finanțările de pe extern nu arată la fel de bine. Astfel, Ministerul Finanțelor a acoperit până în prezent doar echivalentul a 35,84 miliarde lei, dintr-o țintă de 103 miliarde de lei pentru tot anul.

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