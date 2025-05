Împușcături la sediul CIA, care și-a închis poarta principală și sfătuiește angajații să caute rute alternative. O femeie a fost dusă la spital

CIA a închis poarta principală a sediului său din Langley, Virginia, „până la o nouă notificare”, după ce poliția a declarat că o persoană a fost împușcată, relatează mass-media din SUA.

Poliția din comitatul Fairfax a transmis că împușcătura „nu a fost fatală” și că a intervenit în jurul orei 4 dimineața (ora Coastei de Est a SUA) pentru a ajuta CIA cu dirijarea traficului.

„A avut loc un incident de securitate la care forțele de ordine au intervenit în afara sediului CIA”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției pentru NBC.

„Poarta principală este în prezent închisă, angajații sunt sfătuiți să caute rute alternative. Detalii suplimentare vor fi oferite atunci când va fi cazul”.

