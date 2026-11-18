Judecătorii Tribunalului Constituțional din Polonia i-au ridicat imunitatea lui Bogdan Swieczkowski, cel considerat de opoziție președintele de drept al instanței.

Decizia, care deschide calea pentru o posibilă urmărire penală a lui Swieczkowski, marchează o nouă escaladare a unui îndelungat conflict privind componența instituției, între guvernul pro-european al premierului Donald Tusk, pe de o parte, și opoziția naționalistă cu aliatul ei, președintele Karol Nawrocki, pe de altă parte.

În octombrie, Tribunalul Constituțional a anunțat că judecătoarea cu cea mai mare vechime, Anna Korwin-Piotrowska, a preluat conducerea instanței după ce l-a suspendat pe Swieczkowski.

Swieczkowski și susținătorii săi spun că Korwin-Piotrowska nu avea autoritatea de a lua o astfel de decizie și îl acuză pe Tusk că a pus la cale o preluare ostilă a Tribunalului Constituțional. De atunci, protestatarii și-au instalat tabăra în fața instanței, iar poliția păzește clădirea.

Decizia de a-i ridica imunitatea lui Swieczkowski, care a fost luată marți și făcută publică miercuri, a fost salutată de ministrul justiției, Waldemar Zurek.

„Tribunalul Constituțional a decis. Parchetul poate acum să formuleze acuzații. Nimeni nu este mai presus de lege”, a scris el pe X.

În schimb, Przemyslaw Czarnek, vicepreședinte al PiS, a declarat că decizia judecătorilor este ilegală.

Luni, Banca Națională a Poloniei a anunțat că blochează conturile tribunalului, deoarece nu poate stabili cine are autoritatea legală de a efectua transferuri din ele.

Procurorii vor să îl pună sub acuzare

Procurorii ceruseră ridicarea imunității lui Swieczkowski pentru ca acesta să poată fi pus sub acuzare, într-un dosar în care este suspectată presupusa folosire neautorizată a unor materiale obținute prin supraveghere și a unor informații clasificate în perioada în care acesta a fost procuror național, între 2016 și 2022.

Procurorii îi mai acuză pe el și pe fostul său adjunct, Bartlomiej Sochanski, de abuz în serviciu la Tribunalul Constituțional, pentru că i-ar fi împiedicat pe judecătorii numiți de parlament să-și exercite atribuțiile.

Deși au fost de acord să ridice imunitatea lui Swieczkowski, judecătorii nu și-au dat acordul pentru reținerea lui.