În 2024, Auchan a redus la jumătate emisiile generate de consumul de energie, conform celui mai recent raport de sustenabilitate 

Auchan România publică cel de-al cincilea Raport de Sustenabilitate, pentru anul de referință 2024, oferind o imagine detaliată asupra progreselor realizate în protejarea mediului, reducerea amprentei de carbon, evoluția proiectelor de economie circulară, implicarea socială și aplicarea unei guvernanțe responsabile. Printre principalele realizări se numără intensificarea utilizării de energie verde prin montarea de panouri fotovoltaice pe 16 magazine, care au produs peste 8 mil. kWh, și alimentarea a 4 unități cu 47% energie regenerabilă furnizată de Auchan Renewable Energy.

Pentru a susține tranziția către energie verde, Auchan România a înființat în 2023 compania Auchan Renewable Energy (ARE). Cu activitate în producția, transportul și distribuția de energie electrică, ARE a furnizat energie verde în proporție de 47% pentru 4 magazine Auchan și vine în completarea măsurilor deja aplicate, oferind o sursă proprie de energie regenerabilă și un pas strategic în autonomia energetică a companiei. În plus, Auchan și-a propus reducerea cu 25% a emisiilor din lanțul de aprovizionare până în 2030 (față de 2020), în 2024 înregistrând reduceri semnificative, precum:

peste 50% reducere a emisiilor din consumul de energie față de anul precedent

28% reducere a emisiilor din gaze naturale, combustibil, flota de mașini și refrigeranți

18% reducere a emisiilor generate de transportul de bunuri

Pentru monitorizare, compania a utilizat Carbon Tracking Tool – o platformă testată și implementată inițial în România, care calculează și simulează reduceri de emisii pentru Scope 1, 2 și 3, conform standardelor SBTi.

Pentru obținerea acestor rezultate, au fost aplicate măsuri strategice, precum:

instalarea a peste 18.000 de panouri fotovoltaice pe 16 hipermarketuri

îmbunătățirea hidroizolației acoperișurilor magazinelor

instalarea a încă 1,2 kilometri de vitrine frigorifice pe bază de CO₂, însumând 2,2 kilometri la nivel de rețea

introducerea primului camion electric ușor pentru livrări către un supermarket din București

optimizarea volumelor și a rutelor de transport.

90 de filiere dezvoltate alături de producători locali

În 2024, Auchan a ajuns la 90 de filiere dezvoltate cu zeci de producători locali. Prin acest program, retailerul susține agricultura locală și oferă clienților produse cu trasabilitate controlată în categorii precum legume, fructe, pește, ouă, carne și băcănie. Produsele sunt disponibile în toate magazinele Auchan și provin de la fermieri care respectă standarde recomandate de mediu, și echitate pentru lucrători.

„Anul trecut a reprezentat un moment de referință pentru Auchan România, prin intensificarea acțiunilor de tranziție către un model de business sustenabil. Pe lângă investițiile în eficiență energetică, în tehnologii care contribuie la reducerea impactului asupra mediului și în sprijinirea producătorilor locali care practică agricultura regenerativă, am continuat să dezvoltăm o cultură organizațională bazată pe sustenabilitate. Credem că transformarea începe din interior, prin educație, responsabilizare și asumare la toate nivelurile organizației și că doar atunci când oamenii înțeleg sensul și impactul acțiunilor lor, sustenabilitatea devine o practică integrată, nu doar un obiectiv teoretic.” a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan Retail România.

Peste 8.800 de acțiuni de sustenabilitate sau voluntariat efectuate de angajații Auchan

Pe parcursul perioadei de raportare, angajații companiei au desfășurat peste 8.800 de acțiuni de voluntariat în cadrul Programului de Sustenabilitate Personală. Printre proiectele în care s-au implicat se numără activități de plantare, donare de alimente, reciclare ulei sau construcții de case pentru comunități vulnerabile.

Auchan rămâne unul dintre cei mai importanți angajatori din țară, cu aproximativ 7.000 de angajați la finalul anului 2024, dintre care 70% sunt femei — un indicator pozitiv al diversității și incluziunii în cadrul companiei. De altfel, 56% dintre funcțiile de conducere sunt ocupate de femei, ceea ce demonstrează angajamentul real al companiei pentru egalitate de șanse și dezvoltare profesională echitabilă.

Rezultate-cheie din proiectele de economie circulară

peste 5 milioane de produse salvate de la risipă și evitarea eliberării a 7.180 de tone de CO₂ în atmosferă

220 de tone de resturi alimentare au fost colectate și transformate în biogaz, iar ulterior în energie termică și electrică

430.000 de litri de ulei au fost colectați și transformați în biocombustibil, în cadrul programului de colectare și reciclare a uleiului alimentar uzat, prevenind contaminarea a 430 miliarde de litri de apă

75 de tone de haine și încălțăminte colectate în campania de reciclare a textilelor, evitând emiterea a 270 de tone de CO₂ în atmosferă.

9.200 de clienți implicați în campania de colectare a tigăilor uzate

Raportul de Sustenabilitate 2024 este realizat pe standardele ESRS* din directiva CSRD și continuă demersul de transparență al retailerului, prezentând într-un mod clar și structurat date cantitative și calitative privind performanțele non-financiare, financiare și de sustenabilitate ale companiei. Varianta integrală aici: https://www.auchan.ro/rapoarte-de-sustenabilitate-auchan-romania.

*Standardele ESRS au ca scop principal permiterea unei structuri mai simple, uniformizate, transparente și logice a informațiilor din raportul de sustenabilitate, asigurând comparabilitatea datelor raportate de companii și consolidând încrederea părților interesate, accelerând tranziția către o economie mai sustenabilă. De asemenea, raportul pentru 2024 a fost auditat de o terță parte pentru o serie de indicatori-cheie, urmând Standardul Internațional pentru Misiunile de Asigurare ISAE 3000.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 470 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 40 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Articol susținut de Auchan