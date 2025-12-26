În a doua zi de Crăciun, înregistrările unui nume uriaș din România au provocat entuziasm în cel mai important ziar din Marea Britanie: „Fiecare piesă este o încântare”

O colecție de șase discuri în ediție limitată lansată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea pianistului Radu Lupu a stârnit încântarea unuia dintre criticii muzicali ai ziarului britanic The Guardian. Lupu, considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai vremurilor sale, a murit în 2022 în Elveția.

Această colecție de șase discuri, lansată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea regretatului pianist, este plină de surprize și include interpretări rare ale lucrărilor lui Chopin și Copland, alături de legendara interpretare a lui Lupu a lucrării lui Bartók la Leeds, în 1969.

„Dintre sutele de pianiști pe care i-am ascultat în cei peste 50 de ani de recitaluri, printre care s-au numărat multe dintre cele mai mari nume ale secolului XX, niciunul nu mi-a oferit o plăcere mai constantă sau un sentiment de uimire mai mare decât Radu Lupu. Dacă vreodată aspectul unui pianist, mai ales în ultimii ani ai vieții, a contrazis caracterul interpretării sale, acela a fost Lupu: faptul că această figură extrem de serioasă, cu barbă stufoasă, aplecată peste claviatură într-un mod mai potrivit pentru o ședință de spiritism decât pentru un recital, putea produce o interpretare de o asemenea frumusețe tonalitate catifelată era destul de extraordinar; faptul că o lume sonoră atât de seducătoare era aliat cu o minte de o asemenea inteligență muzicală pătrunzătoare părea uneori miraculos”, scrie criticul muzical Andrew Clements în textul publicat de The Guardian.

Cine a fost Radu Lupu

Născut în 1945 la Galați, Radu Lupu este considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai lumii. A studiat pianul cu Florica Musicescu și Cella Delavrancea (unele dintre cele mai importante profesoare de pian ale vremii), pentru ca apoi să studieze la Moscova și să înceapă să câștige premii internaționale.

Potrivit, biografiei de pe Wikipedia, un concert la Londra i-a adus omagii în presa britanică, pentru ca apoi să înceapă să concerteze alături de cele mai mari orchestre ale lumii. Potrivit sursei citate, cariera lui Radu Lupu a continuat alături de cele mai prestigioase orchestre și cei mai mari dirijori ai lumii: în 1972 el a cântat în SUA, la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim, și cu Orchestra Simfonică din Chicago, sub bagheta lui Carlo Maria Giulini, apoi a făcut un turneu de doi ani prin America, cu Orchestra Filarmonică din New York. Ulterior a întreprins cu regularitate turnee în Europa, Statele Unite, Israel și China.

A câștigat un Grammy

Între 1970 și 1993, Lupu a realizat peste 20 de înregistrări pentru Decca Records. Înregistrările sale solo, care au primit aprecieri considerabile, includ lucrări de Beethoven, Brahms, Grieg, Mozart, Schubert și Schumann, printre care toate concertele pentru pian ale lui Beethoven, cinci sonate pentru pian și alte lucrări solo. În plus, Lupu este cunoscut și pentru interpretările sale ale lucrărilor lui Bartók, Debussy, Enescu și Janáček, printre alți compozitori.

Lupu a fost nominalizat la două premii Grammy, câștigând unul în 1996 pentru un album cu două sonate pentru pian de Schubert. În 2016 a fost numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic.

De-a lungul carierei sale, Lupu a refuzat adesea să acorde interviuri presei din „teama de a fi înțeles greșit sau citat eronat”. În plus, Lupu nu permitea, de obicei, difuzarea la radio a concertelor sale.

Radu Lupu a murit pe 17 aprilie 2022, la 76 de ani, la Lausanne, în Elveția.

O nouă colecție de discuri

Pianistul se retrăsese de pe scena concertistică cu trei ani înainte și încetase să mai înregistreze în studio cu câțiva ani înainte. Casa de discuri Decca, pentru care a înregistrat în exclusivitate timp de peste două decenii, a lansat înregistrările sale complete în 2015 și, odată cu acest set complet, s-ar fi putut crede că moștenirea sa era completă.

Însă, pentru a marca ceea ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a pianistului, compania a produs „această minunată surpriză”, după cum o descrie jurnalistul de la The Guardian: șase discuri alcătuite din sesiuni de studio inedite și înregistrări radio BBC, olandeze și SWR, datând între 1970 și 2002, cu lucrări pe care Lupu nu le-a înregistrat în alt mod.

Setul de înregistrări începe cu cvartetele pentru pian în sol minor și mi bemol major ale lui Mozart, pentru care Lupu a colaborat în 1976 cu membrii Cvartetului de coarde din Tel Aviv, în interpretări de o calitate impecabilă, demne de un studio de înregistrări – Lupu la maximul său interior în mișcările lente, orbitor de optimist în finale – încât este de neînțeles faptul că nu au fost lansate până acum.

Un disc din anii 1990 cu sonate de Schubert – D840 în Do major, neterminată, și D850 în Re major (într-o interpretare surprinzător de pesimistă, aproape furioasă) – completează Schubertul lui Lupu deja existent în catalog, în timp ce o serie de sonate de Haydn și Mozart din anii 1970 și 1980 se încheie surprinzător cu Études Symphoniques de Schumann, completată cu cele cinci variațiuni „postume”, se arată în descrierea făcută înregistrărilor.

Concluzia jurnalistului britanic este categorică: „fiecare piesă este o încântare.”