„În acest moment, Caracasul este bombardat”. Anunțul unui președinte apropiat de Nicolas Maduro

Oamenii fug pe străzile din Caracas după ce au fost auzite explozii. Credit line: Matias Delacroix / AP / Profimedia

Președintele țării vecine, Columbia, susține pe rețelele de socializare că Venezuela este atacată, potrivit The Guardian.

„În acest moment, Caracasul este bombardat… bombardat cu rachete”, a scris Gustavo Petro pe X, solicitând o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

El a adăugat: „De ieri, Columbia este membră a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și trebuie convocată imediat. Stabiliți legalitatea internațională a agresiunii împotriva Venezuelei. PMU este activată în Cúcuta și planul operațional la frontieră.”

Reacția lui Gustavo Petro vine la puțin timp după ce zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas sâmbătă dimineață. Ulterior, guvernul venezuelean a transmis, într-un comunicat, că „respinge, condamnă și denunță” „agresiunea militară” a Statelor Unite.