În așteptarea desemnării, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu își trimit săgeți. Pledoariile făcute în favoarea PNL și PSD

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că va face nominalizarea pentru funcția de prim-ministru „în zilele următoare”. Nu este clar în acest moment când va face anunțul.

În timp ce șeful statului se pregătește pentru un nou Executiv, după patru luni de interimat, se duc negocieri intense pentru ca viitorul premier să obțină susținerea necesară din Parlamament.

Siegfried Mureșan, propunerea PNL încă din luna iunie, pentru funcția deținută de colegul său de partid, Ilie Bolojan, a declarat vineri că liberalii doresc în continuare un guvern „competent”, care să apere „interesele oamenilor pe plan intern și extern”.

„Nu vrem să revenim la un guvern amatoricesc, în care să se promită lucruri nerealiste oamenilor, în timp ce resursele sunt direcționate către clientela de partid”, a subliniat eurodeputatul într-un mesaj pe Facebook.

El a prezentat prioritățile pe care PNL le consideră necesare pentru o bună guvernare, între acestea numărându-se continuarea reformelor, reducerea deficitului bugetar, despre care a susținut că este de vină Guvernul Ciolacu, și o abordare competentă la nivel european și consolidarea securității și apărării.

Sorin Grindeanu vrea mai repede o nominalizare

La scurt timp după mesajul lui Mureșan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a sugerat că este nevoie cât mai repede de o nominalizare pentru funcția de premier deoarece țara are nevoie de un Executiv „cu puteri depline”, susținând că acest lucru este demonstrat de datele publicate vineri de INS, care arată că vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele şapte luni ale anului.

„Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri. PSD este pregătit să construiască o majoritate. PSD a demonstrat că știe să guverneze. De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere”, a scris Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook.

Grindeanu se așteaptă la un „dialog politic matur cu celelalte partide politice”, precizând că PSD vrea să caute sprijinul unor formațiuni pentru formarea și susținerea unui Guvern.

„În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea. PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna”, a mai spus liderul PSD.

Cel mai recent termen înaintat de Nicușor Dan

Ultimul termen dat joi de președintele Nicușor Dan pentru o nouă nominalizare, după două eșecuri, este „zilele următoare”.

„Evident că societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema”, a spus președintele.

Guvernul Bolojan asigură interimatul din 5 mai 2026, când a fost demis prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.