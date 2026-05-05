În bătălia pentru Marea Britanie, partidul Reform al lui Nigel Farage se pregătește să devină o forță politică majoră în Scoția și Țara Galilor

Sondajele sugerează că la alegerile pentru parlamentele locale de joi, Reform va aduna 20% din voturi în Scoția – de la 0,2% la ultimele alegeri din 2021. În Țara Galilor, partidul va aduna 30%, de la aproximativ 1%, scrie Reuters.

Partidul Reform este pe care să devină o forță majoră a opoziției în Scoția și Țara Galilor, cu ocazia alegerilor parlamentare care au loc în aceste două țări joi, alături de alegerile pentru consiliile locale din Anglia.

Reform se află pe val în sondajele naționale, cu un avans puternic în fața Partidului Laburist, aflat la guvernare, și a conservatorilor din opoziție, înaintea alegerilor generale prevăzute pentru 2029.

Partidul, a cărui ascensiune post-Brexit a fost determinată în mare parte de sprijinul din Anglia, câștigă acum teren în Scoția și Țara Galilor, reflectând o respingere a sistemului tradițional bipartid al Regatului Unit, scrie Reuters.

În urma votului de joi, Reform va deveni probabil opoziția oficială în Scoția și Țara Galilor față de partidele locale, Partidul Național Scoțian (SNP) și Plaid Cymru, indică sondajele.

În acest timp, Partidul Laburist va pierde voturi, iar conservatorii vor rămâne cu doar câteva mandate.

Mesajul atractiv al Reform

Scoția și Țata Galilor, orientate în mod istoric spre stânga politică, au devenit un teren fertil pentru mesajul partidului Reform, care îi îndeamnă pe alegători să înlocuiască sistemul politic actual, să măture elitele și să ia măsuri dure împotriva migrației.

Purtătorii de cuvânt ai Partidului Laburist pentru Scoția și Țara Galilor au afirmat că Reform va diviza comunitățile și va trage politica „în noroi”, adăugând că Partidul Laburist se concentrează pe realizarea unei schimbări echitabile.

Criticii partidului Reform spun că acest partid nou-înființat, fondat sub numele de Partidul Brexit în 2018 înainte de a-și schimba denumirea în 2021, este complet nepregătit pentru a guverna la nivel regional, cu atât mai puțin la nivel național.

Întrebările privind pregătirea sunt omniprezente și în cadrul partidului. Șase surse din cadrul Reform, scrie Reuters, au afirmat că, în loc să conducă parlamentele scoțian și galez, partidul ar fi mai bine să ocupe un loc secundar, pentru a se obișnui cu modul de funcționare al administrațiilor și adunărilor, înainte de alegerile naționale.

Saluturi naziste, comentarii rasiste

Printre cele mai spinoase și scandaloase probleme ale Reform se numără verificarea candidaților.

În urma eșecurilor de la ultimele alegeri generale din 2024, când peste 100 de candidați au fost eliminați, unii din cauza comentariilor rasiste, partidul și-a înăsprit procedurile, adăugând verificări ale agenției de date de credit Experian la cele efectuate de biroul său central, au declarat oficialii Reform.

Llyr Powell, candidatul Reform pentru așa-numita super-circumscripție Blaenau Gwent Caerffili Rhymni din sudul Țării Galilor, a declarat pentru Reuters că procesul său de verificare a inclus un interogatoriu condus de Jeremy Kyle, prezentatorul unei emisiuni-talk-show din tabloidele britanice, în cadrul unor interviuri media simulate.

Cu toate acestea, problema rămâne una majoră.

Din martie, când partidul și-a anunțat lista de peste 160 de candidați din Scoția și Țara Galilor, 15 dintre aceștia s-au retras în urma reapariției unor materiale online rasiste sau jignitoare, a disputelor cu partidul sau a unor erori administrative.

Într-un caz din Țara Galilor, un candidat a demisionat după ce au apărut imagini în care acesta făcea salutul nazist. În Scoția, un altul a demisionat după ce l-a descris public pe primul lider musulman al țării ca fiind „nebritanic” și un „idiot islamist”.

Votul anti-Reform

Powell a admis că au existat „obstacole pe parcurs”, dar a spus că Reform include oameni „cu experiență de viață reală”, mai degrabă decât politicieni de carieră cu o imagine lustruită.

De partea cealaltă, partidele naționaliste locale, SNP și Plaid, speră că Reform le va ajuta cauza.

Delyth Jewell, vicepreședinta Plaid, a declarat că a pierdut numărul alegătorilor din circumscripția sa, Blaenau Gwent Caerffili Rhymni, care au spus că vor vota pentru partidul ei pentru a ține Reform la distanță.

„Au fost revoltați de virulența și retorica urâtă pe care partidul Reform le-a adus pe străzile noastre și vor să facă tot ce le stă în putință pentru a se opune acestui lucru”, a declarat ea pentru Reuters.

Deziluzie

Chris Hopkins, director de cercetare politică la firma de sondaje Savanta, a spus că politica britanică asistă la o destrămare a modelelor tradiționale de vot, polarizate între stânga și dreapta, în urma votului pentru Brexit din 2016.

„Pentru alegătorii din Marea Britanie în acest moment problema este că sistemul nu funcționează. Poate cineva să-l schimbe? Și sunt mult mai dispuși să-și încerce norocul cu un necunoscut”, a explicat el pentru Reuters.

Oficialii Reform au spus că partidul atrage foști alegători laburiști și conservatori din Scoția și Țara Galilor, precum și oameni care nu au mai votat de ani de zile, cu politici precum reducerea impozitului pe venit și promisiunea de a rezolva probleme locale, cum ar fi construirea de drumuri.