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Actualitate

În București, o primărie de sector a intrat să amenajeze grădinile dintre blocuri. Cetățenii s-au revoltat: „E un dezastru” / Ce spune primarul că va face în continuare

Catiușa Ivanov
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Peste 40 de cetățeni din Pajura cer explicații de la Primăria Sectorului 1 despre lucrările pe care le-a început în cartierul lor. 

  • De câteva săptămâni, Primăria Sectorului 1 a început să reamenajeze grădinile blocurilor, să scoată gardul viu și să pună gazon în loc. Acțiunea a stârnit furia oamenilor. „Este un dezastru, o crimă”, spune cetățenii. 
  • Primarul George Tuță, prezent la o dezbatere cu cetățenii, recunoaște că „a greșit” fiindcă nu a comunicat înainte de începerea lucrărilor cu cetățenii și spune cum va continua lucrările.
  • Ce vor locuitorii din Pajura, care sunt nemulțumirile și cum au reacționat reprezentanții Primăriei Sector 1, în relatarea HotNews de la dezbatere.

Principala problemă care a declanșat revolta

„Au început să fie luate decizii care impactează direct viața locuitorilor din cartier, fără niciun fel de consultare publică. Primele lucrări au avut loc în luna noiembrie anul trecut. Au fost montate rulouri de gazon pe Strada Băiculești și așa cum anticipam și noi, s-au uscat în 6-7 luni”, a explicat pentru HotNews Valentin Barna, președintele Asociației Toți pentru 1, care a cerut Primăriei Sectorului 1 să organizeze o dezbatere publică ca să explice cetățenilor ce se întâmplă în cartierul lor. 