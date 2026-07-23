În București, o primărie de sector a intrat să amenajeze grădinile dintre blocuri. Cetățenii s-au revoltat: „E un dezastru” / Ce spune primarul că va face în continuare

„Au început să fie luate decizii care impactează direct viața locuitorilor din cartier, fără niciun fel de consultare publică. Primele lucrări au avut loc în luna noiembrie anul trecut. Au fost montate rulouri de gazon pe Strada Băiculești și așa cum anticipam și noi, s-au uscat în 6-7 luni”, a explicat pentru HotNews Valentin Barna, președintele Asociației Toți pentru 1, care a cerut Primăriei Sectorului 1 să organizeze o dezbatere publică ca să explice cetățenilor ce se întâmplă în cartierul lor.

Peste 40 de cetățeni din Pajura cer explicații de la Primăria Sectorului 1 despre lucrările pe care le-a început în cartierul lor.

Revolta a crescut în momentul în care Primăria Sectorului 1 a reluat lucrările și a început să scoată gardul viu din grădinile blocurilor.

„Au apărut lucrările de pe străzile Hrisovului și Presei. Aceste lucrări vizează grădinile blocurilor, au început cu scoaterea gardurilor metalice, dar au continuat cu defrișarea gardurilor vii, aici fiind și cea mai mare problema noastră și marea noastră întrebare este dacă vor fi tăiate gardurile verzi din tot cartierul. În cartierul Pajura sunt aproximativ 25-30 de km liniari de garduri verzi, iar impactul este foarte mare. Mai mult, au apărut și două alei noi pe spațiul verde. Problema cu aceste alei este că s-au tăiat rădăcinile arborilor pentru a le face”, spune Valentin Barna.

Lucrările făcute de Primăria Sectorului 1 în Pajura / Foto: Robert Popa

„Unde au pus gazon s-a inundat”

Robert Popa, un alt locuitor al cartierului spune că gardul viu absorbea o parte din apa de ploaie, zonele unde Primăria a pus gazon fiind acum inundate.

„Astăzi am primit pe grupul de Facebook niște poze în zona unde au dărâmat toate gardurile acelea vii. Acolo era o mare băltoacă și într-un bloc a intrat și apa. Fix din cauză că acele garduri vii nu mai sunt. Acele garduri vii rețineau apa”, a explicat cetățeanul.

Robert Popa spune că nu trebuie făcut în tot Bucureștiul cum s-a făcut în anumite cartiere, modelul fără gard și cu gazon în grădina blocurilor.

„Nu trebuie să facem copy-paste ce au făcut alții. Noi vrem să trăim exact în modul în care am trăit.. Acele garduri vii au avut nevoie de 10-15 ani să crească”, a mai explicat cetățeanul.

Cetățenii acuză că au distrus plantele puse de locatari

Carmen Săndulescu locuiește în Pajura din 1965 și califică drept revoltător ce face Primăria acolo și acuză că o parte dintre grădinile amenajate de oameni au fost distruse.

„Eu locuiesc în Pajura din 1965, deci de când aveam 3 ani. Și ceea ce se întâmplă acum este revoltător. Nu au anunțat nimic, au venit și au scos mii de metri liniari de gard în două sau trei zile, deci în foarte mare grabă, ca lumea să nu poată să reacționeze. Au intrat cu tractoarele în grădinile îngrijite de către locuitorii de acolo. Oamenii și-au pus trandafiri, tufe de lămâiță, de fordsidia, fel de fel de plante perene. Acum cartierul arată ca și cum ar fi trecut o viitură pe acolo”, a declarat Carmen Săndulescu.

Lucrările făcute de Primăria Sectorului 1 în Pajura / Foto: Robert Popa

„Nu vreau să plătesc taxă pe gazon”

Un alt cetățean prezent în sală la dezbatere i-a spus primarului George Tuță că arborii plantați anul trecut de Primărie s-au uscat, la fel și gazonul.

„Pe strada Băiculești anul trecut s-au plantat 20 de pui de tei s-au uscat toți. Aveați obligația să faceți un sondaj de opinie prin asociațiile de locatari să vedeți dacă cetățenii își doresc. Ne-am trezit de câteva săptămâni că vreți să radeți de pe fața pământului ce s-a construit în zeci de ani. Dumneavoastră nu sunteți în slujba cetățenilor. Domnul Tudorache a pus rulouri de gazon în cartier, în 2020, înainte de alegerile locale. După 3 luni s-au uscat. Ce veți face cu gardurile metalice? V-ați gândi la cheltuielile pentru schimbarea rulourilor de gazon, pentru irigații? Eu nu vreau să plătesc taxă de gazon. Ne intersectează estetica sau lucrurile durabile?”, a explicat cetățeanul.

Acesta a motivat că gardurile protejează grădinile blocurilor de „rahații de câine”, și de persoanele fără adăpost care ar veni să facă mizerie.

Lucrările făcute de Primăria Sectorului 1 în Pajura / Foto: Robert Popa

Cetățenii au cerut primarului Tuță să oprească tăierea gardului viu și să replanteze acolo unde se poate.

„Să stopeze orice intervenție care înseamnă tăierea gardurilor verzi, să se consulte cu cetățenii de fiecare dată când apar probleme care impactează viața foarte multor locuitori din cartier, să nu ne mai trezim cu oameni care deja lucrează la geamurile noastre, fără discuții în prealabil cu asociațiile de proprietari, cu asociațiile civice din cartier, să existe mai multă transparență”, a declarat Valentin Barna.

„Cerem să să stopeze scoaterea gardului verde, pentru că o jumătate de cartier a fost distrus, dar jumătate este încă în starea normală, să repună măcar parțial ce au scos fiindcă diferența între partea cartierului care are gard verde și partea cartierului care nu are gard verde este de cel puțin două grade ”, a declarat și Carmen Săndulescu, locuitor al cartierului Pajura.

Primăria: Ne dorim să avem spații verzi deschise

Primarul George Tuță, împreună cu peisagiștii de la primărie a prezentat cetățenilor ce intervenții vrea să facă autoritatea locală în grădinile blocurilor, dar și proiectul de reabilitare a școlii 178 și construirea unui centru educațional și reconstruirea secției de poliție.

„Principiul a fost de a folosi spațiul verde dintre blocuri. Ne dorim să avem spații verzi deschise și accesibile, ele trebuie percepute ca un întreg pentru cartier. Prin amenajarea pe care o propunem am urmărit creșterea biodiversității. Nu am făcut atât de bine anul trecut, o să facem mai bine anul acesta și vă promitem că o să facem și mai bine anul viitor”, a declarat Mihai Tudor, directorul Direcției de dezvoltare.

Ileana Niculae, unul dintre peisagiștii Primăriei care monitorizează lucrarea spune că lucrările vor îmbunătăți aspectul zonei.

„Vom aduce culoare, textură, polenizatori prin plante perene. Dacă am luat în calcul alei, au fost alei de conectare cu zona parcului și de conectivitate cu strada Pajura. Vom pune grupuri de arbuști ca cei care locuiesc la parter să nu fie deranjați”, a explicat Ileana Niculae.

Peisagista spune că gardul viu care era în stare bună a fost păstrat.

„Toate registrele de spațiu verde cu gard tânăr care au putut fi păstrate au fost păstrate. Am văzut starea biologică și gradul de îmbătrânirii a spațiului verde, avansează în vârstă și au nevoie de anumite intervenții. Gardurile vii care au fost eliminate erau îmbătrânite, sufocate de vegetație, erau zone care păreau o junglă, invadate de diverse specii”, a explicat peisagista.

Simona Popescu, celălalt peisagist al Primăriei spune că pun gazon și plante perene ca să combată eroziunea solului.

„Se urmărește un concept de spații deschise pentru comunitate, acum trecem pe lângă ele și intrăm în casă, ideea este să le facem mai pline de lumină, de culoare, de viață: Intervențiile vor ridica efectiv valoarea zonei. O altă problemă este cea ecologică, dacă vă uitați în poze este mult pământ, asta este din cazuza umbrei, trebuie să luăm măsuri pentru combaterea eroziunii”, a declarat Simona Popescu.

Gardul viu a fost tăiat, grădinile erau pline de vegetație / Foto: Robert Popa

„Alei pe care nu le-a solicitat nimeni”

Cetățenii au contrazis administrația locală: „Pâmânt în cartier este unde s-a pus gazon anul trecut, la umbra copacilor, să nu înlăturăm vegetația existentă. De ce se diminuează spațiul verde pentru niște alei pe care nu le-a solicitat nimeni”, a spus unul dintre participanții la dezbatere.

„Eu nu consider amenajare ci distrugerea spațiului verde. Să distrugi în câteva săptămâni mii de m liniari de gard viu care a crescut în 40 de ani, este crimă”, a declarat un alt cetățean.

Primarul Tuță: Am greșit la capitolul comunicare

Primarul Tuță și-a cerut scuze pentru lipsa de comunicare a Primăriei, înainte de a începe lucrările, dar și pentru gazonul care s-a uscat.

„Am greșit la capitolul comunicare, cu siguranță sunt și chestiuni tehnice care pot fi îmbunătățite. Administrația pe care o conduc nu este împotriva cuiva, dacă greșim spuneți-ne , îndreptăm. Am făcut și greșeli. Au fost amenajate niște zone de umbră cu un tip de gazon care nu face bine, dar în alte părți lucru acesta a fost bine apreciat, am fost în cartier, unii dintre vecinii dumneavoastră au spus că în sfârșit e și la noi la în Occident. Sunt oameni care își doresc și estetică”, a declarat Tuță.

În final, întrebat dacă va continua cu scoaterea gardului verde în tot cartierul, primarul Tuță a declarat că va opri aceste lucrări.

„În momentul de față stă în puterea dumneavoastră să opriți lucrurile, lăsați gardul viu acolo unde este. Acolo unde nu mai poate fi pus, puneți ceva similar. Este ceva din ADN-ul cartierului Pajura. Ați încercat cu rulouri de mai multe ori. Nu merge. Dumneavoastră veți deconta politic ce se întâmplă acolo. Opriți lucrările?” a întrebat cetățeanul.

FOTOGALERIE – Cum arătau grădinile blocurilor din Pajura înainte de reamenajare / Sursă: Carmen Săndulescu

Galerie foto

(+1) :

Tuță: „Am cerut peisagiștilor să facă cum e mai bine pentru comunitate”

Primarul a răspuns că „așa facem” și a declarat că peisagista va merge în fiecare zi în cartier pentru a monitoriza lucrările, iar acolo unde se poate „o să reparăm”.

„Aveți dreptate, trebuie să integrăm și partea de gard viu, trebuie să existe un echilibru.

Eu nu am propus să facă cumva, am cerut peisagiștilor să facă cum e mai bine pentru comunitate”, a mai spus primarul.

Ce va face în continuare

„A rămas că vom avea un responsabil de la Primărie în permanență, în zonă, pentru a armoniza proiectul cu solicitările cetățenilor. Și de acum încolo dezbatem lucrurile înainte de a ne apuca. În legătură cu gardul viu, acolo unde e mort sau e bătrân sau așa, ori înlocuim, ori îl anulăm.

Nu să abandonăm șantierul că acolo e pământ. Acum să pune stratul vegetal”, a concluzionat Tuță pentru HotNews.

Ordinul de începere pentru lucrările din cartierul Pajura a fost dat pe data de 19.06.2026. Termenul de finalizare este 15 septembrie 2026, potrivit datelor transmise de reprezentanții Primăriei Sectorului 1 la solicitarea HotNews. Lucrurile sunt executate de S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. și costă 1.485.082 lei, potrivit sursei citate.

Clotilde Armand: Ce face acum este ilegal

La dezbatere a participat și fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, care susține că lucrările se desfășoară ilegal, deoarece se fac lucrări de investiție nu de întreținere, și acestea trebuie aprobate de Consiliul local.

„Problema fundamentală este că acolo se face o investiție, de fapt, o reamenajare. Nu sunt lucrări de întreținere. Trebuie să aibă la bază un studiu de fezabilitate care trebuie aprobat de Consiliul Local Sector 1. Înainte de a intra proiectul în Consiliul local se face și o dezbatere publică, sunt consultate Asociațiile de proprietari. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. În mod evident e mult mai rapid să faci o achiziție directă, cu un peisagist cum a spus el și apoi să folosești contractul cadru și ai făcut lucrarea, n-ai consultat pe nimeni și merge foarte repede nu te chinui cu studiul de fezabilitate, cu dezbatere, cu Consiliul local, dar rezultatul nu este cel pe care și-l doresc oamenii. Ceea ce face acum este total ilegal”, a declarat Clotilde Armand.