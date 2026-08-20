În București tocmai a intrat în vigoare o alertă meteo. Urmează trei zile de foc

Bucureștiul se află până pe 22 august sub alertă cod galben de caniculă și temperaturi extrem de ridicate. Valul de căldură va persista pe tot parcursul weekendului, anunță meteorologii.

Potrivit ANM, astăzi, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 36…37 de grade, iar cea minimă de 17…19 grade.

Vineri, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 16…18 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade și cea minimă de 18…20 de grade.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 18…19 grade.

Alerte meteo pentru București

În intervalul 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale.

În intervalul 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală.

În intervalul 21 august, ora 10 – 22 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală.