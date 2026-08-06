În București tocmai a intrat în vigoare o avertizare meteo. Urmează o după-amiază agitată

În intervalul 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10, în București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Nu sunt singurele fenomene meteo care se vor manifesta în acest interval.

Începând cu joi, de la ora 10:00 și până vineri, la ora 09:00, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade și noaptea va fi tropicală.

Furtuni după-amiază

Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50…70 km/h, iar cu o probabilitate mare în intervalul orar 15-18, de peste 80 km/h. Vor fi averse (cantități de apă de 5…15 l/mp, posibil peste 20 l/mp) și frecvente descărcări electrice.

Cum va fi vremea vineri

Începând de vineri, ora 9.00 și până sâmbătă la ora 9.00, valul de căldură va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificări ale vântului (viteze de 40…45 km/h), averse (cantitate de apă de 2…5 l/mp) și descărcări electrice.

Cum va fi vremea sâmbătă

Sâmbătă, valul de căldură va continua să persiste și disconfortul termic se va menține accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18…20 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în jurul a 5 l/mp) și descărcări electrice. Vân