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Actualitate

În căutarea nemuririi digitale – crește interesul românilor pentru aplicațiile care le pot readuce simbolic la viață rudele decedate

Vlad Barză
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Aplicațiile de inteligență artificială care pot „învia” memoria celor apropiați au devenit tot mai răspândite și elaborate în ultimii ani, inclusiv în România. Modurile de a face „reînviere digitală” se diversifică: de la clipuri în care persoane decedate par să zâmbească și să se miște, până la chatboți care imită stilul de vorbire al celor care nu mai sunt printre noi.

  • Experții de origine română cu care HotNews a discutat că aceste tehnologii ne pot ajuta să trecem mai ușor peste pierderea unui om apropiat, însă avertizează că există pericole dacă le folosim în exces și dacă încărcăm prea multe date personale.
  • Ce spune Cristina Voinea, doctor în filosofie, cercetătoare la centrul academic Uehiro Centre for Practical Ethics, Universitatea din Oxford.
  • Cătălina  Dumitrescu, psiholog și psihoterapeut, atrage atenția că o viață în care îi idealizăm pe cei dispăruți și în care „interacționăm” cu ei „poate face ca viața reală să pară prea lentă și prea puțin stimulativă”. 

Rareș are 47 de ani, lucrează la un magazin de bricolaj și este pasionat și de AI. A încercat tot felul de chatboți și a fost curios să vadă ce poate face aplicația Grok dacă îi dai poze de familie. 

A pus o fotografie de la nunta bunicilor, iar Grok a animat-o, făcând un filmuleț de 7 secunde în care bunicii de mult timp decedați „prindeau” viață în mod simbolic, se îmbrățișau și zâmbeau.