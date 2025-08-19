În ce condiții vă puteți baza pe anvelopele all-season

În sezonul estival sau în cel rece, anvelopele pentru patru anotimpuri, cunoscute drept all-season, devin adesea opțiunea ideală în multe circumstanțe.

Când locuiți într-o regiune unde temperaturile depășesc frecvent 30 de grade vara și scad sub 10 grade iarna, găsirea unei încălțări adecvate pentru tot timpul anului devine o provocare. Aici nu vorbim doar despre încălțările vehiculului, ci și despre cele personale. Există, desigur, opțiuni de încălțăminte sport care se descurcă bine în diverse situații, dar adesea implică anumite compromisuri din partea purtătorului. Similar, situația se aplică și pneurilor all-season.

Producătorii de anvelope s-au străduit să creeze pneuri care să reziste la căldură fără să se deterioreze și să nu devină prea rigide la temperaturi extrem de scăzute. Materialele speciale dezvoltate au putut îndeplini aceste cerințe, însă cu limitele lor specifice. De exemplu, atunci când mașina se deplasează pe asfalt uscat, o aderență mai mare este esențială, iar contactul cu solul trebuie să fie extins. Cu cât cauciucul acoperă mai mult asfaltul, cu atât aderența este mai bună.

Cu toate acestea, situația se schimbă când plouă și anvelopa trebuie să elimine apa prin canalele ei. Complicațiile se amplifică pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, unde menținerea unei aderențe sigure devine esențială pentru menținerea controlului asupra mașinii. Aici intervine ideea unui profil de anvelopă hibrid care să integreze toate aceste cerințe. Din nefericire, această soluție vine la pachet și cu dezavantaje. De exemplu, coeficientul de aderență al unei anvelope all-season este mai mic pe zăpadă decât a uneia dedicate pentru sezonul rece, iar compoziția cauciucului folosit pentru construcția anvelopei nu este la fel de potrivită pentru temperaturi extrem de scăzute.

Siguranța pe drum depinde de aderența anvelopelor la accelerații, frânări și în viraje. Mașinile cu tracțiune pe roțile din față mențin un contact mai stabil cu suprafața din cauza greutății motorului, facilitând conducerea. De asemenea, ruperea involuntară a aderenței este rară pe asfalt uscat, chiar și în condiții de temperatură extremă, la mașinile cu motoare sub 150 CP. Totuși, la frânări puternice, roțile din față preiau majoritatea efortului de încetinire din cauza distribuției de masă, în timp ce vehiculele cu tracțiune spate au o distribuție diferită a maselor între punți, iar roțile din spate contează mai mult în frânare.

Astfel, deținătorii de mașini cu tracțiune față sau integrală în zone cu puțină zăpadă și unde aceasta nu persistă pe asfalt ar găsi avantaj în anvelopele all-season. În schimb, cei cu mașini cu tracțiune spate, care se confruntă cu zăpadă timp de o lună pe an sau mai mult, ar trebui să fie precauți. Deși anvelopele all-season pot face față unui strat subțire de zăpadă, sistemele de stabilitate vor fi solicitate și frânările vor fi mai lungi decât cu anvelopele de iarnă.

Indiferent de situație, pe zăpadă, orice cauciucuri sunt solicitate la maximum, afectând atât pornirea cât și frânarea. Aderența redusă complică circulația și recomandă prudență și viteză redusă. Dar cu toată prudența și experiența avansată a unui șofer, pot apărea situații limită neprevăzute cum ar fi un alt participant la trafic mai puțin atent sau un pieton care se avântă în traversare fără să se asigure. Aceste situații pot conduce la evenimente cu urmări neplăcute chiar și dacă apar la 40 km/h. Au fost făcute multe teste comparative între anvelopele all-season și cele dedicate anotimpului rece și toate au ajuns la același rezultat. Pneurile all-season nu au performanțe la fel de bune ca cele dedicate pentru iarnă în condiții de aderență redusă și asfalt acoperit cu zăpadă. Pe asfalt uscat, există situații în care anvelopele pentru patru anotimpuri pot avea rezultate mai bune decât cele de iarnă.

În concluzie, pentru cei care nu se confruntă frecvent cu zăpada și nici cu temperaturi extreme, anvelopele all-season sunt o alegere viabilă. Însă pentru cei care se confruntă des cu zăpada și temperaturi extreme, anvelopele dedicate reprezintă o opțiune mai sigură.

