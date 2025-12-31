În ce regiuni ale lumii a fost anul 2025 cel mai cald din istorie

Asia Centrală, Sahelul și câteva țări din Europa au avut parte de cel mai cald an din istorie, arată calculele făcute de AFP pe baza datelor Copernicus. În acest an, Spania, Portugalia și Regatul Unit au înregistrat cea mai severă vară din istoria măsurătorilor meteo.

La nivel global, anul 2025 este al treilea cel mai cald an, după 2024 și 2023, conform unor date provizorii care vor fi confirmate de organizația Copernicus în bilanțul anual de la începutul lunii ianuarie 2026.

Datele Copernicus provin din modele climatice, din măsurători realizate de aproximativ douăzeci de sateliți operați de diverse țări și din mii de stații meteo de la sol, de pe mare sau din aer. Aceste date acoperă întreaga planetă, oră de oră, din 1970 până în prezent.

Toate țările din Asia Centrală sunt aproape de a-și doborî recordul anual de temperatură, Tadjikistanul fiind cel mai avansat, cu 3 grade peste media intervalului 1981-2010.

Recorduri de temperatură pe 2025 au fost înregistrate și în mai multe țări din regiunile Sahel și Africa de Vest: Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso și Ciad, unde temperaturile din 2025 au fost și cu 1,5 C peste medie.

Zece țări europene sunt aproape de a-și doborî sau egala în 2025 recordul anual de temperatură, în special din cauza unei veri ieșite din comun. Este cazul Elveției sau al mai multor țări din Balcani, unde temperaturile de pe timpul verii au depășit cu două, chiar trei grade Celsius media pe 30 de ani.

Spania, Portugalia și Regatul Unit au înregistrat cea mai severă vară din istoria măsurătorilor meteo.

Nordul Europei nu a fost afectat de o vară record, însă a avut parte de o toamnă neobișnuit de caldă. Pentru Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda, 2025 va fi unul dintre cei mai calzi doi-trei ani din istorie.