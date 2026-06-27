În ce situații, rare, poate fi periculos peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. Explicațiile unui biolog de la Muzeul Antipa

De când a început vacanța de vară, iar mulți români și-au făcut bagajele pentru a pleca în Grecia, o știre îi sperie pe cei care au ales această destinație. Este vorba despre prezența peștelui- iepure în apele Mării Mediterane. HotNews a discutat cu un doctor în biologie, potrivit căruia „este vorba mai degrabă despre o panică nejustificată”.

O serie de articole publicate de presa din România în ultima săptămână au creat panică printre cei care planificau să-și petreacă concediile în Grecia în această vară.

Denumit științific Lagocephalus sceleratus, peștele-iepure a ajuns în Mediterana încă din 2005 din regiunea Indo-Pacifică prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele două decenii. El reprezintă într-adevăr o problemă pentru ecosistemele locale și activitatea pescarilor, aspect surprins și într-un reportaj euronews.ro. Dar, potrivit specialiștilor, nu reprezintă un pericol real pentru sănătatea turiștilor sau a localnicilor, decât în condiții excepționale.

Alexandru Iftime, muzeograf la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și doctor în biologie, explică pentru publicul HotNews că acest pește poate fi evitat cu ușurință și că, în apele Greciei, există un risc mai mare să te accidentezi din cauza altor specii decât Lagocephalus sceleratus.

El lansează însă un avertisment fără echivoc: nu trebuie consumat sub nicio formă, întrucât e foarte toxic.

Întrebări îngrijorate în social media

„Urmează să mergem în Grecia cu copiii peste 3 săptămâni, este adevărat cu peștele-iepure? Zona Halkidiki, cei care sunteți acolo???? Mulțumesc mult!”, scrie o doamnă pe Forum Grecia, unul dintre grupurile de pe Facebook dedicate turiștilor români care-și fac vacanțele în Grecia.

„Pentru cei care se află în Grecia în această perioadă, aveți informații actualizate despre așa-numitul „pește-iepure”, având în vedere știrile apărute în ultima vreme? Ați observat avertizări din partea autorităților locale sau informații afișate pe plaje? Noi vom fi cazați în zona Nea Irakleia, aproape de Salonic și Halkidiki, și ne-ar fi de folos orice informație sau experiență recentă”, este alt mesaj lăsat de un domn.

„O să plecăm în vacanță în Grecia și ne sperie știrile din ultima vreme legate de peștele-iepure. Cei care sunteți în Corfu, v-ați întâlnit cumva cu el?”, vrea să știe pe un alt grup alt român care planifică să-și petreacă concediul în Grecia.

„Cum este în Thassos cu peștele-iepure? Problema văd că devine foarte serioasă în Grecia, dar în Thassos nu este raportat nimic încă. Nu s-a intersectat nimeni cu el sau nu este raportat? Problema este și mai mare din cauza numărului foarte mic de centre medicale pe insulă”, scrie un alt român pe un grup dedicat insulei Thassos.

Riscul de agresiune, „probabil mai mic decât cel reprezentat de urșii de pe Transfăgărășan”

Potrivit biologului Alexandru Iftime, „categoric este vorba mai degrabă despre o panică nejustificată. Animalul a mai provocat incidente, dar acestea sunt extraordinar de rare. Nu este nimic de care să ne îngrijorăm în mod deosebit”.

Peștele-iepure. Foto: Shutterstock

Tot el este de părere că panica a apărut și din cauza apetitului oamenilor pentru senzațional și dorința de a discuta despre ceva neobișnuit. În plus, oamenii tind să se teamă de ceea ce nu cunosc. „În ultimii ani există și un interes crescut pentru speciile invazive, inclusiv la nivelul politicilor europene și al proiectelor de mediu.

Subiectul a ajuns astfel și în atenția mass-media, unde uneori a fost exagerat. Nu toate speciile introduse sunt invazive și nu tot ceea ce este neobișnuit este agresiv sau periculos pentru om. Dar oamenii tind să se teamă de ceea ce nu cunosc, mai ales dacă are un aspect neobișnuit. Au existat și numeroase filme senzaționaliste cu rechini, piranha și alte animale considerate periculoase, ceea ce contribuie la această anxietate. În realitate, riscurile sunt foarte mici”, completează Alexandru Iftime.

El mai amintește un fapt, mai puțin luat în calcul de cei îngrijorați de prezența acestei specii în apele din Grecia: „Această specie este răspândită natural în regiunea Indo-Pacifică și trăiește de mult timp inclusiv în zone turistice precum Marea Roșie sau Maldive. Oamenii conviețuiesc acolo cu rechini, baracude și murene, iar incidentele sunt rare. În general, riscul de agresiune este foarte mic, probabil mai mic decât cel reprezentat de urșii de pe Transfăgărășan”.

Un pește care acumulează cantități mari de toxine și e toxic pentru consum

Pentru om mult mai grav este consumul acestui pește, deoarece este foarte toxic. Alexandru Iftime spune că tetrodotoxina este o neurotoxină care se acumulează în organismul peștelui-iepure prin hrană. „Ea este produsă de microorganisme marine și se concentrează de-a lungul lanțului trofic. Anumite organe ale peștelui acumulează cantități foarte mari. Toxina atacă sistemul nervos și este foarte dificil de combătut, deoarece blochează anumite mecanisme esențiale de funcționare celulară. Odată ce efectele s-au instalat, opțiunile terapeutice sunt limitate. Organismul trebuie să reziste și să elimine treptat toxina. Nu există antidot.

Din acest motiv intoxicațiile cu tetrodotoxină sunt extrem de periculoase. Chiar și în Japonia, unde există o tradiție îndelungată a consumului de fugu (n.r. un alt pește din familia peștelui-iepure) și unde bucătarii sunt special instruiți, au existat accidente provocate de erori minore în preparare. Interesant este că, în Japonia, există și crescătorii de pești fugu în condiții controlate. Pentru că toxina provine din hrană, peștii crescuți fără organismele care produc tetrodotoxina pot deveni practic netoxici.”

„Contactul direct cu un pește-iepure eșuat la mal nu este periculos”

Având în vedere faptul că acest pește este extrem de toxic și există posibilitatea să ajungă în unele cazuri eșuat la mal, îi cerem lui Alexandru Iftime să clarifice ce se poate întâmpla dacă un copil îl atinge sau îl ia în mână.

„Contactul direct cu un pește-iepure eșuat la mal nu este periculos. Toxinele nu reprezintă un risc prin simpla atingere. Dar în general, nu punem mâna pe animale despre care nu știm ce sunt”, spune el.

„Există un risc mai mare să te accidentezi în apele din Grecia din cauza unui arici de mare”

Altfel, da, acest pește are dinți foarte puternici și poate provoca răni dureroase, dar cazurile acestea au fost extrem de rare. „A existat un caz în care o persoană și-a pierdut o falangă, însă mai grav de atât nu. Peștii se mai apropie uneori de oameni și încearcă să ciugulească de pe suprafața pielii celor care înoată, de aici pot rezulta mușcături.

Dar acest pește nu este foarte rapid, se apropie lent și poate fi evitat cu ușurință. Important este să fim atenți și să realizăm că suntem la mare, nu la piscină”, indică Alexandru Iftime. Tot el spune că, de exemplu, există un risc mai mare să te accidentezi în apele din Grecia din cauza unui arici de mare, decât din cauza peștelui-iepure. „Aricii de mare sunt mult mai numeroși și, dacă nu suntem atenți, putem călca pe ei și ne putem alege cu răni destul de dureroase”, spune Alexandru Iftime.

Efecte nocive asupra pescuitului

Marea problemă pentru greci este efectul pe care-l are această specie invazivă asupra pescuitului. „A pătruns din Marea Roșie, prin Canalul Suez. Odată ajuns într-un habitat nou, s-a înmulțit foarte mult, lucru care se întâmplă uneori cu speciile care pătrund într-un ecosistem unde nu există mecanisme naturale de control. Este adevărat că această specie provoacă probleme, mai ales pescarilor. Are un cioc foarte puternic și, hrănindu-se oportunist, se hrănește cu peștii prinși în plase și poate distruge năvoadele. Aceasta este principala problemă semnalată în Grecia: pagubele economice importante produse pescarilor. Pierderile pot ajunge la mii de euro anual pentru fiecare pescar. Situația este agravată de faptul că peștele nu poate fi valorificat ușor comercial, astfel că pentru pescari reprezintă o pierdere totală”.

„Eu am văzut această specie în Creta”

Având în vedere îngrijorările românilor care plănuiesc să meargă în Thassos sau Halkidiki, am întrebat dacă e posibil ca peștele- iepure să apară și prin aceste zone.

„Nu este imposibil. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Eu am văzut această specie în Creta. Dar repet, nu este nici pe departe agresivă. Este un pește calm, care înoată lent și poate fi evitat foarte ușor. Este o specie mai degrabă curioasă și oportunistă decât agresivă. Nu atacă omul cu intenția de a-i face rău. Accidentele sunt foarte rare. Cazul despre care vorbeam, în care o persoană și-a pierdut o falangă, a avut loc în Turcia, în 2019. Au mai existat și alte incidente izolate, dar sunt extrem de rare”, încheie Alexandru Iftime.