În cea mai nouă sfidare la adresa lui Trump, Senatul SUA a votat oprirea războiului cu Iranul. Mai mult, măsura bifează o premieră

Senatul SUA a adoptat marți o rezoluție prin care îi impune președintelui Donald Trump să oprească acțiunea militară a SUA împotriva Iranului, în cea mai recentă răbufnire la adresa președintelui republican din partea unui Congres din ce în ce mai neliniștit, scrie Reuters.

Senatul a aprobat cu 50 de voturi „pentru” și 48 „împotrivă” rezoluția privind puterile de război, care a fost adoptată de Camera Reprezentanților la începutul acestei luni, decizia reflectând îngrijorarea crescândă chiar și în rândul unor republicani ai lui Trump cu privire la conflictul nepopular început pe 28 februarie. Prin această rezoluție, este ordonată retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul.

Este pentru prima dată când ambele camere ale Congresului adoptă o rezoluție prin care se impune președintelui să retragă forțele armate americane din ostilități, pe baza Rezoluției privind puterile de război din 1973, cunoscută mai ales sub denumirea de Legea privind puterile de război.

Deși este probabil ca acest gest să rămână în mare parte simbolic, voturile au reprezentat un eșec clar pentru Trump, care până de curând s-a bucurat de sprijinul aproape total al membrilor republicani ai Congresului. Republicanii lui Trump dețin majorități fragile atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.

Votul din Senat s-a desfășurat aproape de liniile de partid, patru republicani alăturându-se tuturor democraților, cu excepția unuia, în favoarea rezoluției. Doi senatori republicani nu au votat.

Nu este imediat clar cum va afecta acest lucru conflictul, în contextul în care administrația lui Trump depune eforturi pentru a negocia un acord de pace cu Iranul.

În temeiul Legii privind puterile de război, măsura nu este trimisă la Casa Albă pentru a fi semnată de Trump. Cu toate acestea, Casa Albă a susținut că legea nu este constituțională și, prin urmare, nu are caracter obligatoriu.

Experții afirmă că aceasta rămâne o chestiune juridică contestată, care va fi probabil soluționată în instanță.

„Puterea executivă o va ignora probabil pe motive constituționale și nu este clar cine ar putea avea calitatea procesuală activă pentru a intenta un proces în vederea punerii sale în aplicare”, a declarat Scott Anderson, cercetător principal la Brookings Institution și redactor-șef al publicației juridice online Lawfare, adăugând că se așteaptă ca cineva să facă acest lucru.

Rezoluția a fost adoptată anterior și de Camera Reprezentanților, cu un sprijin redus din partea republicanilor. Votul a fost de 215 la 208, patru republicani și toți democrații votând în favoarea acesteia.