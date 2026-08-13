În curând începe să curgă termenul de un an în care poți scăpa de demolare. Cum vrea statul să scoată din ilegalitate construcțiile ridicate fără autorizație

Noul Cod al Urbanismului deschide, timp de un an, poarta intrării în legalitate pentru orice construcție ridicată fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, evitându-se riscul demolării.

Autor: Elena Trișcariu, Asociat Senior, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, cunoscută deja drept Codul Urbanismului, a fost promulgată pe 5 august 2026 și publicată în Monitorul Oficial nr. 661/10.08.2026, urmând să intre în vigoare în 15 zile de la publicarea în Monitor. Odată cu ea se abrogă Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actul normativ care a reglementat, timp de aproape 35 de ani, autorizarea construcțiilor în România.

Printre cele mai importante prevederi ale noii legi pentru proprietarii de imobile se numără o perioadă de tranziție de un an, în care orice construcție fără autorizație sau realizată cu nerespectarea autorizației, indiferent de tip sau suprafață, mai poate intra în legalitate.

De ce contează termenul de un an și ce condiții se aplică

În mod normal, noul Cod permite obținerea autorizației de regularizare doar pentru câteva categorii restrânse de construcții: case unifamiliale cu parter sau parter și etaj, de până la 150 mp, anexe gospodărești de aceeași suprafață și închideri de balcoane. Orice altă construcție ridicată fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației, cu excepția cazurilor evidențiate, rămâne, în regimul de bază al legii, în afara posibilității de obținere a autorizației de regularizare.

Legea prevede o excepție temporară: timp de maximum un an de la intrarea în vigoare a noului Cod, autorizația de regularizare poate fi cerută pentru orice categorie de construcție executată fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, nu doar pentru cele câteva categorii permise ulterior, cu condiția ca lucrările să respecte reglementările de urbanism la data emiterii autorizației de regularizare, cerințele fundamentale de calitate în construcții și ca proprietarul să își fi îndeplinit obligațiile fiscale și contravenționale. Este o oportunitate importantă, pe care legea nu o mai repetă.

Miza este cu atât mai mare cu cât noul Cod pare să închidă și portița pe care mulți proprietari au folosit-o până acum: obținerea certificatului de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei neautorizate după trecerea a 3 ani de la ridicarea ei, termen după care nu mai putea fi aplicată nicio sancțiune contravențională potrivit vechii Legi nr. 50/1991. Acest mecanism nu se mai regăsește ca atare în noul Cod. În plus, atunci când proprietarul sancționat contravențional nu se conformează măsurilor dispuse prin procesul-verbal (încadrarea lucrării în autorizație sau desființarea ei), autoritățile pot cere instanței de contencios administrativ demolarea sau regularizarea lucrărilor, iar dreptul de a introduce această acțiune se prescrie în termen de 10 ani de la data finalizării în fapt a lucrărilor. Este un termen nou și lung acordat autorităților.

Cât costă intrarea în legalitate

Intrarea în legalitate în regim tranzitoriu nu este ieftină. Legea prevede că, pentru construcțiile regularizate în acest interval, atât cotele datorate pentru controlul de stat în construcții, cât și taxa de certificat de urbanism și de autorizare a construirii se calculează la o valoare de zece ori mai mare decât cea care ar fi fost datorată dacă lucrările ar fi fost executate legal de la bun început. Este penalizarea pe care legiuitorul a atașat-o acestei ultime șanse de regularizare, menită să descurajeze construcția fără autorizație pe viitor, dar care poate face, în anumite cazuri, intrarea în legalitate mai costisitoare decât riscul asumat inițial de proprietar.

Ce se întâmplă după expirarea termenului

După ce trece anul de grație, autoritățile locale pot trece direct la demolarea construcțiilor neautorizate, recuperând ulterior cheltuielile de la proprietar, sau, după caz, au obligația de a cere instanței desființarea lor, cererea de chemare în judecată urmând a fi formulată de primar, în numele unității administrativ-teritoriale, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de un an.

Practic, orice proprietar de imobil ridicat fără autorizație de construire sau cu nerespectarea sa ar trebui să analizeze acum, cât mai devreme, dacă poate obține autorizația de regularizare, pentru că un demers pornit spre finalul termenului riscă să nu apuce să fie finalizat la timp: obținerea expertizelor tehnice, corectarea eventualelor neconformități și clarificarea situației fiscale pot dura mai mult decât pare la prima vedere.

Articol susținut de NNDKP