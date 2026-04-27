În fața insistențelor presei de a comenta moțiunea comună PSD-AUR pentru demiterea Guvernului Bolojan, unul dintre miniștrii demisionari refuză să facă vreun comentariu

Ministrul demisionar al Muncii, Florin Manole, refuză să comenteze decizia partidului din care face parte de a depune o moţiune de cenzură alături de Alianţa pentru Unirea Românilor, scrie News.ro.

El anunţă că va sprijini, ca parlamentar, demersurile care ţin de îmbunătăţirea legislaţiei care vizează activitatea ministerului pe care l-a condus. Florin Manole admite că ar vrea să obţină un alt mandat de ministru, dar spune că „întoarcerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată”.

Întrebat, luni, în repetate rânduri, dacă va vota moţiunea de cenzură pe care partidul din care face parte a anunţat că o va depune, alături de AUR, Florin Manole a refuzat să comenteze demersul şi să precizeze dacă va vota moţiunea.

El a explicat că, la prezentarea bilanţului mandatului său, vrea să discute doar despre activitatea ministerului pe care l-a condus.

„Orice alte declaraţii despre temele politice, în continuarea zilei, în Parlament, în dezbaterile publice”, a afirmat Manole, subliniind că nu consideră că este cazul ca astfel de declaraţii să fie făcute în contextul discuţiilor despre activitatea sa ca ministru al Muncii.

Florin Manole precizează că va continua, în calitate de parlamentar, să activeze în aşa fel încât legislaţia care guvernează activitatea ministerului pe care l-a condus să fie una cât mai bună.

Vrea înapoi la minister

Ministrul demisionar a fost întrebat dacă îşi doreşte să revină, într-o altă formulă guvernamentală, în funcţia de ministru al Muncii.

„Nu doar că îmi doresc, dar cu certitudine toate temele care ţin de Ministerul Muncii şi pentru că sunt teme care sunt foare apropiate de credinţele mele politice, toate aceste teme vor fi prioritare pentru mine. Întoacerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată şi, oricum, nu face obiectul bilanţului”, a răspuns Florin Manole.