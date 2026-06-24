În fața zvonurilor privind întoarcerea lui Iohannis la primărie, doi dintre apropiații săi reacționează: „Asta e ceea ce se cheamă în germană «wunschdenken»”

O posibilă candidatură a lui Klaus Iohannis pentru Primăria Sibiu în 2028 este respinsă de apropiații fostului președinte.

Recentul anunț al primarului Sibiu, Astrid Fodor (72 de ani), potrivit căruia nu va mai candida pentru un nou mandat în 2028, a lăsat spațiu pentru scenarii și zvonuri în vechiul burg ardelean, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.

Unul dintre acestea ar fi acela că fostul președinte al României, Klaus Iohannis, ar urma să candideze din nou la Primărie peste doi ani.

Scenariul este respins vehement de doi dintre apropiații acestuia, ambii reprezentanți ai Forumului Democrat German din România, organizație care a dominat politica sibiană în ultimii 20 de ani.

Zvonurile sunt nefondate

Consilierul local Paul Porr este și fin de căsătorie al lui Klaus Iohannis, dar și actualul președinte al FDGR.

„Îl știu și sigur nu (candidează – n.r.), fără să îl fi întrebat. Unii ar vrea, pentru că, într-adevăr, Sibiul s-a dezvoltat sub Iohannis. Ăsta e adevărul. Și atunci asta e ceea ce se cheamă în germană «wunschdenken». Adică să crezi că este adevărat, doar pentru că așa îți dorești să fie. Dar zvonurile sunt nefondate, absolut nefondate”, a declarat Paul Porr pentru publicația locală Turnul Sfatului.

Iohannis a fost primar al Sibiului, vreme de 14 ani, iar în mandatele sale, orașul s-a transformat. Sibiul a beneficiat de investiții majore, centrul orașului fiind refăcut, a fost Capitală Culturală Europeană în 2007, iar Festivalul de Teatru de aici a devenit unul dintre cele mai importante eveniimente europene. Sibiul a devenit în același timp un magnet pentru turiști.

Iohannis a renunțat la Primărie pentru Cotroceni, dar în urmă cu doi ani, când i s-au terminat mandatele de președinte, acesta a revenit în orașul natal, fiind însă o prezență discretă.

Și în timpul mandatului de președinte al României, Iohannis a „pus Sibiul pe harta lumii”, atunci cânda organizat aici un summit al Uniunii Europene în 2019. A fost momentul în care la Sibiu au ajuns Emmanuel Macron sau Angela Merkel.

„Ar fi jalnic”

Scenariul revenirii lui Iohannis la primărie e respins și de un alt reprezentant al FDGR. „În general, eu nu apreciez în general faptul ca un șef de stat, după ce-și încheie mandatul, să ocupe funcții inferioare. Avem exemplul lui Băsescu, senator și apoi europarlamentar. Jalnic. Și ar fi jalnic și în cazul lui Klaus Iohannis”, a declarat deputatul Ovidiu Ganț.

Klaus Iohannis are 67 de ani.