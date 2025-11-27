În gara Brașov se redeschide circulația feroviară pe trei linii modernizate

CFR Infrastructură anunță că, începând de joi, ora 13:00, se redeschid circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate din Stația CF Brașov. În ultimii ani, de când s-a deschis șantierul, trenurile au sosit la liniile 4-9. Alte patru linii ar trebui să intre în reabilitare.

Lucrările din gara Brașov fac parte din contractul de modernizare a căii ferate Brașov-Sighișoara.

În cadrul Stației CF Brașov, au fost finalizate lucrările de reabilitare pentru trei linii:

Linia 1 : lungime de 541 m ;

Linia 2 : lungime de 593 m ;

Linia 3 : lungime de 828 m .

Intervențiile au vizat refacerea integrală a terasamentelor și a suprastructurii căii, modernizarea liniei de contact, protecția instalațiilor feroviare, precum și execuția de construcții civile și lucrări auxiliare necesare integrării noilor sisteme de management al traficului. Aceste modernizări permit optimizarea fluxurilor de intrare și ieșire din gară, contribuind direct la creșterea capacității de garare și tranzit, spune CFR SA.

Proiectul este derulat în baza contractului de lucrări atribuit Asocierii RailWorks, având ca lider compania Alstom Transport S.A., alături de partenerii Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.), Arcada Company S.A. și Euro Construct Trading 98 S.R.L.

Valoarea totală a contractului de lucrări se ridică la 3.437.453.580,88 lei (fără TVA).

În gara Brașov au fost modernizate liniile 1, 2, 3, 8 și 9, iar un șantier ar trebui să înceapă pentru cele patru linii care nu au

La data prezentei, stadiul fizic de execuție al proiectului „ Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Pan-European IV, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, Subsecțiunile 1 Brașov – Apața și 3 Cața – Sighișoara ” a atins procentul de 52,71% .