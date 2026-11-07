„În loc să ne temem de AI”. Elevul care a adus României singura medalie de aur la Olimpiadă Europeană de AI, mesaj pentru copiii care folosesc ChatGPT la teme

„E inteligent să folosești Inteligența Artificială ca să înțelegi mai bine sau ca să te inspire, dar nu este inteligent să o lași să gândească în locul tău”, afirmă Emil Burloi, într-un dialog cu HotNews. Este elev în clasa a X-a și a obținut singura medalie de aur a României la prima ediție a Olimpiadei Europene de Inteligență Artificială, care a reunit 90 de concurenți din peste 20 de țări europene. Ce spune despre riscurile AI.

„Dacă doar dai un copy-paste la ce îți generează ChatGPT, te fentezi și pe tine”, este mesajul pe care adolescentul îl are pentru copiii și tinerii care folosesc AI la teme.

„Direcția în care merge AI depinde de alegerile pe care le facem astăzi”.

Emil-Andrei Burloi are 16 ani și învață la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. A participat, în iulie, la prima ediție a Olimpiadei Europene de Inteligență Artificială (EUROAI), organizată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde România a obținut o medalie de aur și șapte medalii de argint.

Emil-Andrei Burloi. Fotografie din arhiva personală

Într-un dialog pentru publicul HotNews, adolescentul a povestit cum a învățat singur despre Inteligența Artificială, un domeniu care nu se predă în școli și de ce consideră că elevii care folosesc ChatGPT pentru a-și face integral temele își afectează propriul proces de învățare.

„Tot ce am învățat despre AI la început a fost pe cont propriu”

Emil-Andrei Burloi a descoperit informatica în gimnaziu, când a început să învețe programare și să încerce să creeze propriile jocuri video. La începutul liceului, a devenit interesat de Inteligența Artificială, deși și până atunci folosise instrumente precum ChatGPT, fără să știe exact cum funcționează.

„Cel mai mult m-a atras la AI necunoscutul: erau atâtea concepte noi, pe care nu le știam, și eram curios să le înțeleg. Astfel am pornit pe drumul acesta”, a povestit elevul pentru HotNews.

Emil a început să învețe singur despre Inteligența Artificială, pentru că acest domeniu nu se predă la școală:

„Tot ce am învățat la început a fost pe cont propriu. Am căutat resurse, tutoriale și articole pe internet și am început să experimentez singur. Mai târziu, după ce m-am calificat în lotul național pentru olimpiadă, am avut parte și de o pregătire mai structurată. Dar primul pas și baza au venit din curiozitatea de a învăța singur”.

Emil spune că nu este singurul care s-a pregătit în acest fel. Mulți dintre elevii care participă la olimpiadele internaționale de Inteligență Artificială au început tot prin a învăța singuri, cu ajutorul materialelor de pe internet: „Găsești online o grămadă de resurse bune”.

Deși își dorea un rezultat bun, spune că medalia de aur l-a surprins și că mai are „o grămadă de lucruri de învățat”.

La școală, Emil învață acum materia pentru Olimpiada Națională de Informatică de clasa a X-a. Spune că ceea ce studiază la ore este destul de diferit de problemele de Inteligență Artificială pe care le-a avut de rezolvat la olimpiadă. Totuși, consideră că informatica îl ajută să gândească mai organizat și să înțeleagă mai ușor conceptele din AI.

Despre Olimpiada Europeană de Inteligență Artificială, la care au participat 90 de elevi de liceu din peste 20 de țări, adolescentul spune că competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile, timp în care au avut de rezolvat șase probleme, câte trei în fiecare zi.

Olimpiada Europeană de AI. Sursa foto: euroai-official.org.

Spre deosebire de problemele obișnuite de Informatică, cele de Inteligență Artificială presupun, în general, dezvoltarea unor modele care să identifice tipare în seturi de date și să le folosească ulterior pentru a analiza informații noi.

Una dintre probele de la olimpiadă a presupus analiza unor recenzii de filme. Concurenții trebuiau să creeze un model care să stabilească dacă o recenzie era pozitivă sau negativă și să identifice cuvintele care au influențat această clasificare.

Echipa României. Sursa foto: euroai-official.org.

„Spre exemplu, în recenzia «Filmul a fost genial!», cuvântul «genial» sugerează că recenzia ar fi una pozitivă. Exact asta trebuia să găsim: cuvintele care determinau dacă recenzia era una pozitivă sau nu”, explică Emil.

Ce le spune copiilor care folosesc ChatGPT pentru teme

Emil crede că ChatGPT și alte instrumente de Inteligență Artificială îi pot ajuta pe elevi să învețe, dar contează foarte mult cum le folosesc. De exemplu, pot apela la AI atunci când nu înțeleg o lecție sau au nevoie de explicații suplimentare. Asta nu înseamnă însă că ar trebui să lase ChatGPT să facă toată treaba în locul lor:

„AI-ul este un instrument foarte util dacă știi cum să-l folosești. Este un fel de asistent personal care îți poate explica conceptele dificile pe înțelesul tău. Dar, atunci când înveți ceva complet nou, ca să ții minte, trebuie să procesezi singur informația. Trebuie să te joci un pic cu ea, să o întorci pe toate părțile și să faci tu conexiunile”.

Elevul spune că, dacă folosești ChatGPT doar ca să copiezi răspunsurile sau să-ți rezolvi temele, fără să încerci să înțelegi ce faci, nu prea mai înveți nimic:

„Dacă doar dai un copy-paste la ce îți generează ChatGPT sau îl pui să-ți facă temele cap-coadă, practic fentezi tot procesul de învățare și te fentezi și pe tine, pentru că nu rămâi cu nimic.”

El spune că instrumentele de Intreligență Artificială trebuie folosite pentru a înțelege mai bine lucrurile, nu pentru a evita să gândim singuri:

„E inteligent să folosești AI-ul ca să înțelegi mai bine sau ca să te inspire, dar nu este inteligent să-l lași să gândească în locul tău”.

„Mi se pare absolut esențial ca toți elevii să înțeleagă cum funcționează AI”

El crede că toți elevii, nu doar cei pasionați de informatică, ar trebui să știe cum funcționează și cum pot folosi AI:

„Mi se pare absolut esențial ca toți elevii să aibă niște noțiuni de bază: să înțeleagă ce e de fapt, cum funcționează, dar mai ales cum să-l folosească corect și la ce riscuri să fie atenți”.

Emil spune că este important ca tinerii să se familiarizeze cu Inteligența Artificială încă din timpul școlii, mai ales că această tehnologie este deja folosită în multe domenii:

„Până la urmă, AI-ul e viitorul și deja face parte din viața noastră, așa că dacă nu ne familiarizăm cu el din timp, riscăm pur și simplu să fim lăsați în urmă”.

„Direcția în care merge AI depinde de alegerile pe care le facem astăzi”

Cum își imaginează el lumea peste 10-20 de ani?

„O să avem mult mai mulți roboți prin preajmă, iar foarte multe activități zilnice vor fi automatizate complet. Medicina, probabil, va avansa foarte mult.

Dacă Inteligența Artificială va prelua o parte dintre sarcinile repetitive, oamenii ar putea avea mai mult timp pentru activități creative sau pentru rezolvarea unor probleme dificile”.

Dar ce se întâmplă dacă Inteligența Artificială devine atât de puternică încât oamenii nu o mai pot controla? Emil spune că tehnologia evoluează foarte repede, însă nu crede că trebuie să ne imaginăm neapărat cele mai rele scenarii:

„AI-ul evoluează incredibil de rapid și are potențialul de a deveni extrem de puternic, dar nu cred că trebuie să privim lucrurile într-un mod catastrofal. Atât timp cât ne implicăm activ, suntem responsabili și atenți la cum dezvoltăm și reglementăm tehnologia asta, putem preveni riscurile majore.

Până la urmă, AI-ul este un instrument creat de noi, iar direcția în care merge depinde de alegerile pe care le facem astăzi și de felul în care vom ști să ne păstrăm controlul”.

„În loc să ne temem de AI, mai bine ne-am folosi energia pentru a înțelege cum funcționează”

Pentru cei care se tem de dezvoltarea Inteligenței Artificiale, adolescentul are un îndemn: „În loc să ne temem de AI, mai bine ne-am folosi energia pentru a înțelege cum funcționează și pentru a găsi modalități prin care să-i reducem riscurile și să-l folosim într-un mod cât mai sigur și util”.

Deși mai are timp până la absolvirea liceului, Emil spune că își dorește să lucreze în domeniul Inteligenței Artificiale, care este „plin de oportunități”. Nu a decis încă unde va urma facultatea, dar ia în calcul studiile în străinătate.