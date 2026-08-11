În lupta cu Google, o alianță de 300 de publicații face un nou pas: Există niște angajamente și ele au fost încălcate

Alianța Presei de Informații Generale (Apig), care reunește aproape 300 de cotidiene franceze, printre care și Le Monde, a anunțat marți, 11 august, că a făcut o reclamație la Autoritatea pentru Concurență, ca reacție la lansarea, la sfârșitul lunii iulie, de către Google a unor rezumate generate de inteligența artificială (IA), despre care mass-media se teme că le vor priva de trafic, scrie ziarul francez Le Monde.

Alianță solicită Autorității pentru Concurență să intervină „pentru a cere ca Google să respecte angajamentele asumate în 2022”, întrucât „implementarea unilaterală a unor noi moduri de utilizare a conținuturilor din presă, fără autorizare prealabilă și fără o remunerație specifică, încalcă aceste angajamente”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său.

Un precedent

Potrivit comunicatului, în aprilie 2020, Autoritatea pentru Concurență a sancționat Google pentru „practici neloiale și i-a impus să negocieze cu bună-credință cu editorii. În iunie 2022, i-a aplicat o amendă de 500 de milioane de euro pentru nerespectarea acestor obligații. În luna următoare, Google și-a asumat angajamente privind negocierea cu bună-credință, transparența și nediscriminarea, impuse de Autoritate și valabile până în 2027”.

Acum, prin rezumatele generate de inteligența artificială, adică prin „implementarea unilaterală a unor noi moduri de utilizare a conținuturilor de presă, fără autorizare prealabilă și fără o remunerație specifică, încalcă aceste angajamente”, consideră Alianța publicațiilor.

Pierderi de aproape 40%

Potrivit unei estimări realizate de Autoritatea de Reglementare în domeniul Comunicațiilor Audiovizuale și Digitale (Arcom) pe piețele europene unde aceste servicii sunt deja active (de rezumare a conținutului de către AI), pierderea de trafic atribuită acestor rezumate se situează între 33% și 38%.

Publicațiile cer negocieri pentru plata utilizării conținutului lor. „Lansarea acestor servicii confirmă, dimpotrivă, că conținuturile din presă sunt indispensabile pentru serviciile de inteligență artificială generativă. Editorii sunt dispuși să alimenteze și să susțină aceste noi utilizări, într-un cadru echilibrat, bazat pe o autorizație negociată și pe o remunerație proporțională cu valoarea pe care conținuturile lor o permit să fie creată”, se arată în document.