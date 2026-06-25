În miez de noapte, Nicușor Dan a ieșit la o baie de mulțime pe străzile din Cluj, după vizita neanunțată

Preşedintele Nicuşor Dan, care se afla în drum spre Polonia unde merge la Summitul Flancului Estic, s-a oprit miercuri seară la Cluj-Napoca, ca să participe la o cină cu organizatorii „Techsylvania”. Ulterior, spre miezul nopții, șeful statului a ieșit în centrul Clujului, unde a făcut fotografii și videouri alături de oamenii întâlniți pe străzile municipiului.

Vizita de la Cluj nu a fost anunțată în mod oficial de către Administrația Prezidențială.

Imaginile cu președintele pe străzile din Cluj au fost transmise în direct miercuri seara târziu, de Digi24, între orele 23:30 – 00:00, iar o parte dintre ele au fost publicate și în mediul online.

Șeful statului nu a făcut declarații de presă, dar a ținut să-i salute și să discute, pe scurt, cu oamenii din Cluj cu care s-a întâlnit pe stradă.

Anunțul lui Nicușor Dan despre viitoarea guvernare

„Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și, dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania. Mâine (joi, n.r.) o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.

„Legat de desemnarea premierului, am avut (…) o rundă de discuții ieri (marți, n.r.). S-a concluzionat că o să avem o guvernare prooccidentală minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din Guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând. (…) Ar trebui ca mâine (joi, n.r.) să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile”, a mai afirmat șefului statului.

Marți, președintele a organizat la Palatul Cotroceni consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, după ce cabinetul propus de liberalul Adrian Veștea, prim-ministrul nominalizat de Nicușor Dan fără consultarea PNL, a fost respins la votul din plenul reunit al Parlamentului.

Joi, Nicuşor Dan va participa la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care se va desfășura în orașul Gdansk, din Polonia.